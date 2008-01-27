پذیرش بومی در رشته دندانپزشکی دانشگاه هرمزگان / پذیرش دانشجو در شعبه بین المللی قشم

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (بندرعباس) اعلام کرد: از سال تحصیلی 88-87 در رشته دندانپزشکی به صورت پذیرش بومی و از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد.

همچنین این دانشگاه اعلام کرد: داوطلبان کنکور سراسری سال تحصیلی 87-86 که مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه آزمون سراسری هستند و به ادامه تحصیل در رشته پزشکی عمومی در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس تمایل دارند، می توانند به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراجعه کنند.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در جزیره قشم واقع شده است. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از طریق آزمون سراسری 30 نفر را در رشته پزشکی در مقطع دکتری حرفه ای، 20 نفر را در رشته پرستاری و 20 نفر نیز در رشته مامایی در مقاطع کارشناسی می پذیرد.

شیوه پذیرش دانشجو در این واحد بین المللی به صورت نیمه متمرکز بوده که به میزان 5 برابر ظرفیت اعلام شده از میان داوطلبان آزمون سراسری به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان معرفی خواهند شد و پس از انجام مصاحبه و تأمین شرایط، اسامی داوطلبان نهایی اعلام خواهد شد.

داوطلبان باید قادر به پرداخت شهریه باشند. میزان شهریه رشته پزشکی سالیانه 114 میلیون ریال و شهریه سالیانه رشته های کارشناسی 50 میلیون ریال و سایر هزینه ‌ها (هزینه مسکن، غذا و ...) به عهده دانشجو است.

در پایان دوره به دانش آموختگان مدرک تحصیلی مشابه دیگر دانشجویان همان دانشگاهها و با مهر واحد بین المللی دانشگاه، اعطا خواهد شد و زبان اصلی برگزاری دوره فارسی خواهد بود.