یارانه داروهای خاص در سال 87 مثل امسال است

دکتر کامبیز امجدی نیک، با اشاره به اینکه حجم اعتباراتی که برای یارانه داروهای خاص به وزارت بهداشت اختصاص داده می شود متناسب با نیاز وزارتخانه نیست، به خبرنگار مهر گفت: تخصیص یارانه بر اساس نگاه دولت به منابع صورت می گیرد.

وی میزان یارانه تخصیص یافته از سوی دولت برای داروهای خاص در سال 85 را، 240 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این مقدار در سال جاری به 212 میلیارد تومان کاهش یافت.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، تصریح کرد: آنچه به نظر می رسد این است که برای سال آینده نیز همین مبلغ 212 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

امجدی نیک ادامه داد: با توجه به افزایش جهانی قیمت دارو و قیمت برابر یورو با دلار، قطعا بودجه بیشتری برای تامین داروهای خاص نیاز است که انتظار می رود با رایزنی وزیر بهداشت، بتوان تغییری در یارانه اختصاص یافته صورت داد.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت عدم افزایش اعتبار برای یارانه داروهای خاص، وزارت بهداشت چه تدابیری اتخاذ خواهد کرد، افزود: اگر نتوانیم یارانه مورد نیاز را افزایش دهیم، دو راهکار پیش رو داریم.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، از خروج تعدادی از داروهای خاص از شمول داروهای یارانه ای و همچنین کاستن از میزان یارانه بعضی از داروها، به عنوان دو راه پیش روی وزارت بهداشت برای تامین حجم اعتبارات متناسب با نیازهای این وزارتخانه نام برد.

امجدی نیک توضیح داد: با خروج تعدادی از داروهای خاص که از اهمیت کمتری برخوردارند و تهیه آنها هزینه سنگینی را متوجه بیمار نمی کند، می توان حجم اعتبار و نیاز وزارتخانه را برابر ساخت و همچنین کاستن از یارانه برخی اقلام دارویی و توزیع یکسان آن نیز، راه دیگری است که بتوان نیاز وزارت بهداشت را برای تامین اعتبار داروهای خاص برطرف ساخت.