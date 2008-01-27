افزایش 4 برابری میزان شکستگی ها بر اثر پوکی استخوان

دکتر سعید صفاریان، متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپ، در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به کاهش سن ابتلا به بیماری پوکی استخوان در ایران هشدار داد و افزود: این کاهش سن به مرز 35 سالگی رسیده و همین موضوع سبب شده که میزان شکستگی ها تا چهار برابر افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه پوکی استخوان تنها در افراد سالمند رخ نمی دهد، گفت: این بیماری می تواند در سنین پایین نیز بروز کند که البته شناسایی زودهنگام آن از بروز عوارض ناگوار پوکی استخوان جلوگیری خواهد کرد.

این متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپ، از شکستگی استخوانها به عنوان مهم ترین عارضه ابتلا به پوکی استخوان نام برد و افزود: پوکی استخوان باعث تغییر شکل ستون مهره ها شده و در نتیجه منجر به کوتاه شدن قد افراد مبتلا می شود.

صفاریان، با اشاره به اهمیت ویتامین های مورد نیاز بدن برای پیشگیری از بروز این قبیل بیماریها، تصریح کرد: متاسفانه 80 درصد مردم کشورمان از کمبود ویتامین D رنج می برند و نبود این ویتامین یکی از عوامل تشدید بیماری پوکی استخوان است.

وی در ارتباط با اینکه بیماری پوکی استخوان سلامت زنان را تهدید می کند، افزود: این موضوع باعث نمی شود که مردان از ابتلا به آن در امان باشند، هرچند ممکن است کمتر به این بیماری مبتلا شوند.

این متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپ، با تاکید برعوارض بیشتر این بیماری در مردان، تصریح کرد: نیمی از افرادی که دچار شکستگی های ناشی از ابتلا به پوکی استخوان می شوند، از انجام فعالیت های روزمره خود باز می مانند.

صفاریان، از شکستگی گردن، ران، ستون فقرات و مچ دست به خصوص در زنان، به عنوان مهم ترین اندام بدن که بر اثر ابتلا به بیماری پوکی استخوان دچار شکستگی می شوند، نام برد.