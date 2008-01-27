به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عیسی نهاری یکی از مقامهای انجمن اسلامی ژنویلر گفت: بیشتر نامزدها به این نکته پی برده اند که با وعده ساخت نیایشگاه های مناسب می‌توانند رأی مسلمانان را به دست آورند.

انتخابات شهرداری پاریس روزهای 9 و 16 مارس (19 و 26 اسفند ماه) برگزار می‌شوند.

این وعده ها از آنجا سرچشمه گرفته که داشتن مساجد مناسب به جای استفاده از ورزشگاه‌ها، پارکینگها، زیرزمین منازل یا فروشگاه‌ها به یکی از مهمترین دغدغه مسلمانان فرانسه تبدیل شده است.

رئیس شهرداری تراپس در حومه پاریس از نامزدهای اتحادیه جنبش مردم، متعهد شده مساجد شهر را تجهیز کند.

ستاد انتخاباتی فرنسیس دو پانافا برای انتخابات پاریس به عنوان بزرگترین بخش کشور تصویری بزرگ از مسلمانان را در حال اقامه نماز در یکی از خیابانهای پاریس نشان می‌دهد که روی آن نوشته است: فرانسه باید از اینکه شهروندان آداب دینی خود را در حاشیه انجام می دهند شرمگین باشد.

1700 مسجد در فرانسه وجود دارد اما از این تعداد تنها 400 مسجد برخوردار از امکانات و مجلل هستند تا بتوانند پاسخگوی جمعیت 6 میلیونی مسلمان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه اقلیت فرانسه بانشد.

در این میان حتی برخی از نامزدها اقدام به عملی کردن وعده های خود کرده اند.

برتران دلون شهردار کنونی پاریس در خیابانهای پاریس تابلوهایی نصب کرده که اوقات شرعی اسلامی را نشان می دهد.

در شهر مسی، در حومه پاریس اقدامات اولیه برای ساخت یک مسجد آغاز شده است.