اعتراض مردم بجنورد به افزایش خودسرانه کرایه تاکسی تلفنی

به گزارش خبرگزاری مهر، هم اکنون نرخ کرایه تاکسی تلفنی در بجنورد برای هر سرویس جابجایی مسافران از سه هزار ریال به چهار هزار ریال افزایش یافته و هر گونه اعتراض شهروندان به این افزایش خودسرانه نرخ نیز موجب پیاده کردن مسافران و عدم سرویس دهی آنها از سوی مالکان آژانس می شود.

رانندگان تاکسی تلفنی در شهر بجنورد دلیل افزایش نرخ کرایه خود را به سهمیه بندی بنزین و بالا رفتن قیمت قطعات یدکی و دستمزد تعمیرگاهها نسبت می دهند.

یکی شهروند بجنوردی در این خصوص به مهر گتف: رانندگان تاکسی تلفنی در این شهر به طور خودسرانه نرخ کرایه خود را یکهزار ریال افزایش دادند و قبل از سوار کردن مسافران ابتدا نرخ سرویس دهی خود را اعلام می کنند و در صورت اعتراض مسافران از سوار کردنشان خوداری می کنند.

حسین پالاری گفت: "چندی قبل پس از تماس با یکی از تاکسی بیسیم های شهر بجنورد از آنها برای درون شهر درخواست تاکسی کردم و هنگام پیاده شدن رقم بیشتری از من تقاضا شد که من تقاضای نرخ نامه افزایش قیمت را کردم تا براساس آن نرخ جدید را بپردازم، راننده بیسیم با دادن نشانی منزل و نام خانوادگی من به سایر رانندگان از طریق بیسیم از آنها خواست تا به چنین نام و نشانی از این پس تاکسی ندهند!

وی اظهار داشت : متاسفانه به دلیل اینکه ما از سوی رانندگان تاکسی تلفنی و بیسیم تحریم نشویم، مجبوریم که هر نرخی که رانندگان به ما اعلام کرده را بپردازیم تا در این سرما برای جابجایی بدون ماشین نمانیم.

رئیس اتحادیه تاکسیرانی شهر بجنورد در گفتگو با مهر گفت: شورای اسلامی شهر در ابتدای سال مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی تلفنی داخل شهری را داشته که این مصوبه از سوی فرمانداری شهرستان بجنورد که مصوبات شورای اسلامی پس از تایید این نهاد اجرایی می شود؛ تایید نشده است.

احمد سفیدگران افزود: در حال حاضر نرخ کرایه تاکسی تلفنی در شهر بجنورد برای هر سرویس دهی داخل شهری سه هزار ریال بوده و آنها حق افزایش دریافتی کرایه را ندارند.

وی عنوان کرد: شهروندان می توانند با دادن شماره تاکسی و تاکسی تلفنی هایی که بیش از سه هزار ریال کرایه از آنها دریافت می کنند به اتحادیه تاکسیرانی شکایت کنند تا رانندگان متخلف جریمه شوند و در صورت تکرار حتی سهمیه بنزین آنها قطع شود.