اسامی کاروان های عمره مفرده 17 بهمن اعلام می شود

سید حبیب الله ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زائرانی که تا 15 مهرماه 85 در شعب بانکهای ملی استان ودیعه گذاری کرده به حج عمره مفرده سال 87 اعزام می شوند.

وی خاطر نشان کرد: زائران اعلام شده از 19 بهمن در کاروانها پذیرش می شوند.

ساداتی افزود: در صورتی که کشور عربستان در صدور روادید برای زائران همکاری به موقعی صورت دهد اعزام زائران حج عمره مازندران از دهه اول فروردین 87 آغاز می شود.

مدیر حج و زیارت مازندران با توصیه به زائران واجد شرایط برای دریافت گذرنامه بین المللی از کسانی که گذرنامه آنان در زمان تشرف کمتر از هفت ماه مهلت داشته باشد نیز خواست برای تمدید آن اقدام کند.

به گفته ساداتی، ثبت نام جدید عمره مفرده تا اطلاع بعدی انجام نمی شود.