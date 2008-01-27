30 بهمن آخرین فرصت انتقال اتباع خارجی از کهگیلویه و بویراحمد

نادر منتظریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: 400 نفر افغانی در قالب 60خانوار که به صورت غیر قانونی در استان هستند به اردوگاههای دو استان فارس و اصفهان منتقل می شوند.

وی بیان داشت: تمام افغانیهای مقیم این استان بر اساس قانون از اول مهر ماه سال جاری کارت هویت آنها باطل اعلام شده و ماندن آنها غیر قانونی است.

منتظریان ادامه داد: تاکنون انتظاراتی که دولت برای انتقال اتباع افغانها در این استان داشته برآورده شده است و در این خصوص هم به گونه ای با آنها رفتار شده که با رضایت، استان را ترک کرده اند.

وی یادآور شد: در طول عمر پر برکت انقلاب، مهین اسلامیمان میزبان خوبی برای افغانها بوده اما امروز که شرایط درافغانستان مساعد و امنیت به این کشور بازگشته است، ضرورت دارد که به کشورشان منتقل شوند و در این خصوص برنامه ریزی انتقال آنها با دولت افغانستان وکمیساریای سازمان ملل انجام شده است.

منتظریان از دستگاههای امنیتی و همچنین فرمانداریها و شهرداریها خواست برای جمع آوری افغانها در این استان و انتقال آنها به اردوگاههای مشخص شده، با نیروی انتظامی همکاری کنند.