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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۹

30 بهمن آخرین فرصت انتقال اتباع خارجی از کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: آخرین فرصت برای انتقال تمام اتباع بیگانه که به صورت غیر قانونی در استان ساکن هستند 30 بهمن ماه جاری است.

نادر منتظریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: 400 نفر افغانی در قالب 60خانوار که به صورت غیر قانونی در استان هستند به اردوگاههای دو استان فارس و اصفهان منتقل می شوند.

وی بیان داشت: تمام افغانیهای مقیم این استان بر اساس قانون از اول مهر ماه سال جاری کارت هویت آنها باطل اعلام شده و ماندن آنها غیر قانونی است.

منتظریان ادامه داد: تاکنون انتظاراتی که دولت برای انتقال اتباع افغانها در این استان داشته برآورده شده است و در این خصوص هم به گونه ای با آنها رفتار شده که با رضایت، استان را ترک کرده اند.

وی یادآور شد: در طول عمر پر برکت انقلاب، مهین اسلامیمان میزبان خوبی برای افغانها بوده اما امروز که شرایط درافغانستان مساعد و امنیت به این کشور بازگشته است، ضرورت دارد که به کشورشان منتقل شوند و در این خصوص برنامه ریزی انتقال آنها با دولت افغانستان وکمیساریای سازمان ملل انجام شده است.

منتظریان از دستگاههای امنیتی و همچنین فرمانداریها و شهرداریها خواست برای جمع آوری افغانها در این استان و انتقال آنها به اردوگاههای مشخص شده، با نیروی انتظامی همکاری کنند.

کد مطلب 627620

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