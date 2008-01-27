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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

نیکخو در گفتگو با مهر:

آماده ارائه بهترین میزبانی برای جام یادگار امام هستیم

مدیرکل تربیت بدنی استان قم گفت: تمامی هماهنگی ها و تمهیدات لازم برای برگزاری رقابتهایی باشکوه و ارائه میزبانی مطلوب در جام یادگار امام صورت گرفته و دست اندرکاران مجموعه ورزش قم در آماده باش به سر می برند.

بهمن نیکخو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: طی چند هفته گذشته و بعد از اینکه میزبانی قم در جام یادگارامام قطعی شد دو جلسه هماهنگی را با حضور مسئولین فدراسیون کشتی برگزار کردیم که طی آن شرح وظایف و تعهدات طرفین مشخص شد تا اداره کل و فدراسیون هرکدام بدانند که موظف به چه کاری هستند و باید درچه مسائلی دخالت نمایند.

وی ادامه داد: به جزاین جلسه ، نشست های متعددی را با نیز معاون سیاسی و امنیتی استانداری داشتیم تا هماهنگی های لازم با دستگاهای اجرایی ذیربط و مربوطه صورت گیرد و بتوانیم میزبانی درخور نام و اعتبار استان ارائه دهیم.

نیکخویادآورشد: با پیگیری های فراوان تاکنون توانسته ایم محل اسکان تیمهای داخلی ، خارجی ، مدعوین و مسئولین را فراهم کنیم که لازم است در این خصوص اعلام نمایم کیفیت هتلها و درکل محل اسکان شرکت کنندگان بسیارمطلوب تر و با کیفیت تر از رقابت های دوره های گذشته می باشد.

مدیرکل تربیت بدنی استان قم درخصوص سالن محل برپایی مسابقات گفت: سالن شهید حیدریان بازسازی و تجهیز شده، بخصوص درقسمت جایگاه ویژه تا محل مناسبی باشد برای حضور افراد و شخصیتهای خاص و میهمانان ویژه. ضمنا خانه کشتی استان را نیز راه اندازی کرده ایم تا تیم های داخلی و خارجی بتوانند تمرینات خود را بصورت زمان بندی شده و منظم انجام دهند.

نیکخوادامه داد: درکل مجموعه ورزشی استان قم درآماده باش کامل به سرمی برند و سخت درتلاشند تا بهترین میزبانی طی سالیان اخیر را نشان دهند، طوریکه تمامی تیم ها و شرکت کنندگان با خاطره ای خوش قم را ترک کنند. من این قول را به همه افرادی که درجام حضور خواهند یافت می دهم که اسکان، ترانسپورت، تغذیه و نظم مسابقات بهتر از 3 دوره گذشته خواهد بود.

وی درپایان به انتخابات هیئت کشتی اشاره کرد وافزود: با بررسی های بعمل آمده مشخص شد که برپایی مجمع دراین برهه از زمان که حجم فعالیت هیئت بمنظور میزبانی جام یادگار بسیار بالاست صلاح نیست و مطمئنا فردی که دراین وضعیت انتخاب شود نیزنمی تواند کاری متقاعد کننده را ارائه دهد و با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد. بنابراین طبق هماهنگی های بعمل آمده مجمع هیئت کشتی استان قم را بعد از برپایی جام یادگارامام برگزار می کنیم.

کد مطلب 627631

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