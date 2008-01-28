خانه و زندگی را رها کرده ام / فقط با کسب مدال المپیک برمی گردم

فردین معصومی آزادکار سنگین وزن کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: به دلیل بارش سنگین برف در منطقه گیلان و مسدود بودن راهها نتوانستم در رقابتهای انتخابی تیم ملی شرکت کنم اما در اسرع وقت خودم را به تهران رساندم و تمرینات انفرادی خود را در خانه کشتی آغاز کردم تا بدنم را به فرم ایده آلی برسانم.

وی ادامه داد: مدارکم را به فدراسیون تحویل دادم و گویا کمیته فنی با درنظرگیری تمامی شرایط با حضورم در ادروی تیم ملی موافقت کرده که بابت این مسئله از تمامی مسئولین سپاسگذارم.

معصومی به وضعیت بدنی خود اشاره کرد و افزود: بدنم شرایط خوبی نداشت اما خوشبختانه در طول این دو، سه هفته با انجام تمریناتی سنگین و برنامه ریزی شده زیر نظر محمد طلایی توانستم بدنم را آماده تمرینات اصلی داخل اردو نمایم و از شرایطم راضی هستم. طلایی برایم خیلی زحمت کشید که امیدوارم بتوانم روزی پاسخگوی زحماتش باشم.

آزاد کارسنگین وزن کشورمان با اشاره به تصمیم خو برای حضور دائم در اردو تصریح کرد: روزی که ماسال را به مقصد تهران و خانه کشتی ترک کردم اعلام کردم که تا بعد از المپیک بازنمی گردم و حال نیز اطمینان می دهم دیگر با خانه و زندگی کاری ندارم و تا مدال المپیک پکن را به دست نیاورم راهی شهر و دیارم نخواهم شد.

دارنده‌ مدال برنز وزن 120 کیلوگرم کشتی آزاد جهان در پایان گفت: خوشبختانه تمامی شرایط تمرینی در خانه کشتی مهیاست و حریفان تمرینی خوبی نیز دارم. فقط و فقط به تمرین و آماده سازی می اندیشم و تمام ذهن و روانم را نیز معطوف نتیجه گیری در المپیک کرده ام. امیدوارم بتوانم با تلاش فراوان پاسخ زحمات خود، خانواده و مربیانم را بگیرم.