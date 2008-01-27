جشنواره شعر فجر فاصله شعر را با سایر هنرها جبران کرد / دوره نخست جایزه در شان شعر برگزار نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی بهمنی با بیان این مطلب گفت: جشنواره شعر فجر توانست جریان شعر معاصر را تا حد زیادی معرفی کند و بهایی را که این سالها به این هنر داده نمی شد به آن برگرداند.

وی ادامه داد: جشنواره شعر فجر در گام نخست توانست فاصله ای را که سالها بین شعر و سایر رشته های هنر دیده می شد جبران کند و به عنوان یک باور برای اهالی هنر درون ساز شود.

شاعر مجموعه "گاهی دلم برای خودم تنگ می شود" افزود: جشنواره نخستین شعر فجر با وجود فرصت اندک توانست اتفاقی بزرگ را در جریان شعر سبب شود و امروز این جشنواره برای رشد باید از سوی رسانه ها و افراد دلسوز بیش از گذشته تقویت شود.

بهمنی تاکید کرد: شعر هنر مادر است و باید این فاصله ها بین هنرها برداشته و این هنر مهم با نگاه های جدی فرصت رشد و بالندگی را پیدا کند. جشنواره نخست شعر فجر با تمامی سعی و تلاش مسئولان آن طور که باید در شان شعر برگزار نشد و نتوانست مانند سایر هنرها مطرح شود که امیدوارم امسال با کوشش مسئولین امر این موضوع محقق شود.

وی در پایان گفت: داوری در جشنواره شعر فجر نباید سلیقه ای باشد و تمام شاعرانی که توانسته اند در قلوب و یا فرهنگ مردم نفوذ کنند باید جدی گرفته شوند و اگر غیر از این باشد جای دریغ و افسوس دارد.

