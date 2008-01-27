نامزدهای نهایی دومین جایزه شعر خبرنگاران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که پونه ندایی - مدیر نشر امرود و حامی جایزه شعر خبرنگاران - و علیرضا بهنام - شاعر و منتقد - هم حضور داشتند، محمدهاشم اکبریانی درباره دومین جایزه شعر خبرنگاران گفت: این دومین دوره جایزه است که به شکل خصوصی و خودجوش توسط جامعه خبرنگاران برگزار می شود.

دفتر شعر مفتون امینی از جایزه خارج شد

وی افزود: در جایزه امسال 67 اثر به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها 11 اثر نامزد دریافت جایزه شعر خبرنگاران شده اند. همچنین امسال در کنار معرفی سه شاعر برگزیده از شاعران پیشکسوت نیز تقدیر می کنیم. جایزه امسال تمام کتابهای منتشر شده و چاپ اول سال 1385 را مورد بررسی قرار داده است.

اکبریانی ادامه داد: تعدادی از آثار هم بعد از پایان مهلت ارسال به دست ما رسید که نتوانستند وارد حلقه داوری شوند. همین طور کتابی از مفتون امینی به خاطر اینکه توسط نشر امرود (به مدیریت حامی جشنواره) منتشر شده، در جایزه شرکت داده نشد.

دبیر دومین جایزه شعر خبرنگاران یادآور شد: مولفه مهم این جایزه دور شدن از نگاه های سیاسی و ایدئولوژیک است. ما بیش از هر چیز سعی کرده ایم به متن توجه بیشتری داشته باشیم و شاعرانگی را در هر اثر مورد بررسی قرار دهیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اگر از ارگانهای دولتی برای این جایزه کمک گرفته شود، باورهای جایزه مخدوش می شود گفت: قطعا مخدوش می شود زیرا همان طور که اشاره کردم ما قصد داریم این جایزه را به دور از نگاه های سیاسی و ایدئولوژِیک برگزار کنیم. مسلما وقتی یک نهاد دولتی به مشارکت یا حمایت از جایزه ای بپردازد، تمایل دارد در قبال این حمایت انتظاراتش برآورده شود اما اگر به هر دلیل این انتظارات برآورده نشود مسلما هر دو طرف با مشکل مواجه می شوند. به هر حال ما قصد نداریم در این جایزه از مشارکت نهادهای دولتی استفاده کنیم.

این شاعر و روزنامه نگار در ادامه خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که این جایزه به خبرنگار بودن شاعر وقع چندانی نمی گذارد و تنها شعر را از منظر خبرنگار مورد بررسی قرار می دهد و بر جنبه های شاعرانگی تاکید دارد. امسال قرار است مانند سال گذشته به کمک دوستان مطبوعاتی و سایتهای ادبی، نقدهایی درباره آثار برگزیده جایزه نوشته شود؛ همان طور که سال گذشته نیز اعضای هیئت داوران مکلف به نوشتن دو نقد درباره آثار بودند.

داوران و نامزدهای نهایی جایزه

به گزارش مهر علیرضا بهنام، سپیده جدیری، محمدهاشم اکبریانی، زهیر توکلی و علیرضا بهرامی اعضای هیئت داوران جایزه امسال هستند.

"آن سوی نقطه چینها" از عمران صلاحی، "از ریشه تا زمزمه برگ" سروده کامل طالبیان، "بی هیچ ترسی از جاذبه زمین" از مهری جعفری، "ترنم داوودی سکوت" سروده قربان ولییی، "تو کجاست؟" م.موید، "ردیف کاجها و گربه سفید" از وحید شریفیان، "زن، تاریکی، کلمات" دفتر شعر حافظ موسوی، "ژئوسئانس من" از محمد رمضانی فرخانی، "ساعت ده صبح بود" سروده احمدرضا احمدیٍ، "شاید گناه از عینک من باشد" علیرضا طبایی و "صوت حلزونی نیستی" از سمیرا یحیایی نامزدهای نهایی دومین دوره جایزه شعر خبرنگاران هستند.

دومین جایزه شعر خبرنگاران 29 بهمن ماه برنده نهایی خود را معرفی می کند. هنوز مکان برگزاری جایزه مشخص نیست.