صدر خبر داد: اعلام فهرست جبهه‌ متحد در 10 روز آینده/ لاریجانی در فهرست تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در حاشیه نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که با حضور علیرضا زاکانی و غلامحسن امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت : در طول این روزها با جامعه روحانیت مبارز جلسات منظمی را داشته ایم و آیت الله مهدوی کنی را در جریان رئوس کلی برنامه های خود قرار داده ایم .

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این موضوع صحت دارد که رایحه خوش خدمت تاکید داشت اگر جبهه متحد حسن روحانی را در لیست خود قرار دهد از جبهه متحد خارج می شود گفت : حسن روحانی خود برای حضور در انتخابات به نتیجه نرسید لذا در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام نکرد.

صدر ادامه داد : روحانی به ما فهرست داد و ما کاندیداهای مورد نظر وی را نیز در جبهه متحد مورد بررسی قرار دادیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد درباره حضور علی لاریجانی در انتخابات گفت : وی از تهران نامزد حضور در انتخابات مجلس هشتم شده و در لیست جبهه متحد نیز قرار گرفته است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اعتقاد به اینکه هم گروه ها واحزاب سیاسی و هم هیئت های نظارت و اجرایی باید قانون را اجرا کنند، تصریح کرد : شاید برخی افرادیکه رد صلاحیت شده اند مدارکشان ناقص بوده است و یا صلاحیت های لازم را نداشته اند.

وی ادامه داد : وزیر کشور هم اظهار داشت که بیشتر رد صلاحیت شدگان از فراکسیون اکثریت مجلس بوده اند اما ما در این خصوص موضع گیری نکردیم و لذا معتقدم نباید داخل فرآیند گروه سازی شویم.

صدر تصریح کرد : گروههای سیاسی باید مقداری عقلانیت و تدبیر را بر عملکردهایشان حاکم کنند چرا که در آن صورت شانس بیشتری برای پیروزی خواهند داشت و از جهتی دیگر دشمنان را نیز شاد نخواهند کرد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفت : اگر ما دعوایی داریم باید به مانند یک خانواده آن را در داخل خود حل کنیم چرا که این موضوعات به هیچ وجه ارتباطی به خارجی ها ندارد.

وی افزود: اصولگرایان باید تابع قانون باشند و اگر حقی از کسی ضایع شده باشد ما مدافع آن هستیم.

صدر همچنین از رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در سراسر کشور خبر داد و گفت: آنان باید خود صلاحیتشان را اثبات کنند و ما در این موضوع دخالتی نمی کنیم زیرا نمی خواهیم دعوایی درست شود.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سئوال که زنان اصولگرا معتقدند تعداد مورد نظر آنان در لیست نهایی جبهه متحد قرار نگرفته است، تصریح کرد: قطعا در این دوره تعداد خانم هایی که در لیست نهایی خود قرار داده ایم بیشتر از گذشته است ولی نمی توانیم عدد آن را اعلام کنیم.

وی تاکید کرد : در مجلسی که 200 نماینده دارد باید زنان نیز در تمامی حوزه ها حضور داشته باشند نه اینکه فقط عضوی از فراکسیون زنان باشند.

صدر به زنان اصولگرا توصیه کرد: بهتر است فرآیند کار خود را تغییر دهند زیرا تعداد زنان نسبت به مجالس قبل کمتر شده است و لذا بهتر است به دنبال علت این امر باشند.

دبیر اجرایی جبهه متحد همچنین خاطر نشان کرد: کمیته بانوان ما یکی از فعالترین کمیته های جبهه متحد است و کمیته ای سه جانبه است که زنان ارشد که دارای تخصص های لازم هستند عضو این کمیته هستند .

صدر در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد در این انتخابات نیز رایحه خوش خدمت از اتحاد اصولگرایان خارج شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد : اتحادی که در جبهه متحد اصولگرایان برقرار شده بسیار مستحکم است و خوشبختانه قواعدی برای همکاری تنظیم کرده ایم که به هیچ وجه چنین انتظاری از اضلاع از جبهه متحد نمی رود و چنین ذهنیتی برای جدایی از گروهها برداشت نمی شود.