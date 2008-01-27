به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این برنامه تصاویری از برخی اعضای خانواده های منافقین که با نشان دادن عکس فرزندان فریب خورده خود خواهان بازگشت آنان به ایران بودند به نمایش درآمد و سپس مجری برنامه اظهار داشت : منافقین همان کمونیستهای سابق هستند که تحت حمایت صدام حسین قرار گرفته و سپس در اروپا و آمریکا پراکنده شدند.

مجری این برنامه ادامه داد : آنها که اکنون به یک گروهک تروریستی تبدیل شده اند خانواده های بسیاری را با استفاده از روشهای متقاعد سازی شبیه پل پوت (دیکتاتور کامبوج) متلاشی کردند. برخی اعضای بلند پایه و کادرهای منافقین که در گذشته تصمیم به بازگشت به ایران گرفته بودند، داستانهای تکان دهنده ای از جنون و کابوسهای تجربیات همکاری با منافقین را بازگو می کنند.

مسئول سابق امور مالی این سازمان می گوید : رجوی و همسرش در ثروت مطلق غوطه ورند و این در حالی است که بقیه اعضای این گروهک بدون خانواده و در فقر مطلق به سر می برند.

این برنامه سپس به گزارشی که به تازگی پس از رخداد تنگه هرمز از سوی سران منافقین به بوش ارسال و طی آن خواهان خوش خدمتی به آمریکا شده اند، اشاره کرده و افزود : آنها حتی سعی کردند با فریب دولت آمریکا گامی در جهت دشوارتر ساختن وضعیت فعلی بردارند و ضربه به ایران را زمینه سازی کنند.

برنامه گزارش سیاست خارجی La Rubrica Politica Estera حدود یک میلیون نفر بیننده در میان سیاستمداران، خبرنگاران و شخصیتهای علمی و فرهنگی ایتالیا دارد و تلویزیون دولتی ایتالیا به عنوان سخنگوی مواضع دولت آن کشور عمل کرده و رابطه نزدیکی با سیاستمداران ایتالیایی دارد.