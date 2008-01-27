به گزارش خبرگزاری مهر،"یاواره انقلاب اسلامی" به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی مسعود جلالینژاد کاری از گروه تاریخ و مناسبتهای شبکه دو سیماست که در ایام دهه فجر پخش میشود. این برنامه مهمترین وقایع انقلاب از 26 دی (سالروز فرار شاه معدوم از ایران) تا 22 بهمن (سالروز پیروزی انقلاب اسلامی) را بررسی میکند.
در "یادواره انقلاب اسلامی" کارشناسانی چون دکتر سیدحمید روحانی، دکتر مؤمنی راد، دکتر علی رجبلو، محسن رفیق دوست، محسن بشارتی، اکبر براتی و امیر سرتیپ جواد ملاحیدر به بیان خاطرات انقلاب خواهند پرداخت. اجرای این برنامه را غلامرضا صادقی بر عهده دارد.
برنامه "مستند انقلاب" در 13 قسمت 20 دقیقهای به تهیهکنندگی و کارگردانی ذبیحالله اجاقلو به وقایع روزهای انقلاب در سه شهر تبریز، شیراز و تهران میپردازد. در این برنامه راوی به دنبال فعالان سیاسی و شاهدان عینی در دوران انقلاب است که با گفتگو با آنها به حوادثی که در مکانهای مختلف مثل مساجد، میادین و بازار اتفاق افتاده، بپردازد.
از جمله کارشناسان این برنامه می توان به محمدحسن عبد یزدانی، دکتر اسماعیل رفیعیان، سیدمحمد الهی از شهر تبریز ، رحیم صفوی، عبدالعلی زاده، مهندس طاهری، حجت الاسلام اکبر حمیدزاده از شهر تهران و آیت ا... حائری شیرازی، محمد پُصهت، یراق طلا و ترابی از شهر شیراز اشاره کرد.
برنامه "یاد ماندگار" در 15 قسمت 28 دقیقهای به کارگردانی مجتبی شهدادی و تهیهکنندگی مصطفی منتظری در ایام دهه فجر از شبکه دو پخش میشود. در این برنامه دکتر ولایتی و محسن رفیق دوست خاطرات دهه فجر را مرور میکند. "موریانه" هم در 10 قسمت 20 دقیقهای به تهیهکنندگی مهدی فرودگاهی تولید شده و در هر قسمت به یکی از علل فروپاشی رژیم پهلوی میپردازد.
"متولد 57" در 13 قسمت 20 دقیقهای به تهیهکنندگی و کارگردانی علی حسینپور کاری از گروه اجتماعی شبکه دو سیماست و به وقایع مدرسه رفاه و مدرسه علوی در روزهای اول انقلاب و علل تشکیل این مدارس و تبدیل آنها به پایگاه فعالیتهای سیاسی میپردازد. در این برنامه با 30 نفر از کسانی که در قضایای تأسیس این مدارس حضور داشتند گفتگو شده است.
برنامه "صندلی داغ" در 11 قسمت 45 دقیقهای به تهیهکنندگی علیرضا جلالی در ایام دهه فجر از شبکه دو پخش میشود. برنامه پردیس 12 بهمن به مدت دو ساعت به تهیهکنندگی احمد سفیدی در ایام دهه فجر از شبکه دو سیما پخش میشود. همچنین حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به صورت زنده از شبکه دو پخش میشود.
برنامه جشنواره فیلم فجر در 10 قسمت 30 دقیقهای به کارگردانی و تهیهکنندگی علی مهام در ایام دهه فجر به فیلمهای شرکتکننده در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر میپردازد. "جشنواره تئاتر فجر" هم در 10 قسمت 30 دقیقهای به تهیهکنندگی ناهید پورسعید درباره بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر با حضور کارشناسان و مهمانان به بررسی میپردازد.
افتتاحیه و اختتامیه فیلم فجر در یک قسمت 60 دقیقهای به کارگردانی امیرهوشنگ بهشتیان و تهیهکنندگی علی مهام از شبکه دو پخش می شود. این برنامه همچون سالهای گذشته به بزرگترین رویداد فرهنگی کشور که معرفی فیلمهای برگزیده سال توسط فیلمسازان ایران و جهان است، میپردازد.
مجموعه "خاطرات خاموش" در 10 قسمت 45 دقیقهای به کارگردانی و تهیهکنندگی افشین علیزاده در ایام دهه فجر از شبکه دو پخش میشود. این مجموعه کاری از مرکز سیستان و بلوچستان است و علی قربان زاده و سحر سلیمانی از بازیگران آن هستند.
کلیپهای دهه فجر در 10 قسمت 10 دقیقهای به تهیهکنندگی اکر معصومی در ایام دهه فجر از شبکه دو سیما پخش میشود. برنامه "روزهای خاکستری" در 10 قسمت 30 دقیقهای به تهیهکنندگی مجتبی شاهسوند در قالب داستان به بیان وقایع انقلاب میپردازد.
برنامه "کلام همام" در 10 قسمت پنج دقیقهای به سخنان ناب علمای دینی درباره دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی است. برنامه "ضمیر منیر" هم در 10 قسمت پنج دقیقهای به پخش سخنانی از استاد شهید مرتضی مطهری درباره انقلاب میپردازد.
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