به گزارش خبرنگار مهر، شماره بهمن ماهنامه "فیلم" در صفحه "خشت و آینه" یادداشت‌هایی از نویسندگان را منعکس کرده و صفحه "رویدادها" اختصاص یافته به تازه‌های تولید، تدارک مستند الیور استون، جلسه شورای صنفی نمایش، سفر دوم ژولیت بینوش به تهران، سخنرانی رضا کیانیان، تشکیل فدراسیون تهیه‌کنندگان، سومین جشنواره فیلم کوثر، سومین هفته فیلم و عکس سینمای جوان کرمان، اولین دوره کتاب سال سینمای ایران، دومین جشن بازیگران سینما و درگذشت رسول احدی.

گپی با شهرام جعفری‌نژاد به مناسبت پخش مجموعه "صداهای ماندگار"، نقد دوبله فیلم "بیخوابی"، تازه های دوبله، رسانه پیاده‌رو، اشاره به دور، در عرصه جهانی، فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌ها و مراکز فرهنگی جهان، نمایش فیلم‌های خارجی در سینماهای فرانسه و درباره فیلم ساختن سینمایی‌ها در تلویزیون در صفحه "صدای آشنا"، بازتاب‌های "ساعت شنی"، درباره مستند "صورت‌های رنگ پریده" در صفحه "تلویزیون" آمده است.

گفتگو با آتیلا پسیانی، مشکلات اسکار بهترین فیلم خارجی زبان، گفتگو با نیکلاس کیج و اخبار کوتاه از سینمای جهان در بخش نمای دور، معرفی فیلم‌های "بلا"، "مغضوب"، "لینچ"، "ال گره‌کو"، "نجس" "در دسترس نیست" در بخش نمای متوسط، نقد فیلم‌های "جوانی بدون جوانی"، "من یک سایبرگ هستم، ولی مهم نیست"، "الکساندرا" و گفتگو با کارگردانان آنها در بخش فیلم‌های روز مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهی به فیلم‌های "ساعت‌ها"، "کاپوتی"، "شکسپیر عاشق" و "اقتباس"، فلسفه سینمای علمی تخیلی، گزارش ششمین جشنواره فیلم کوتاه و مستند فیکه، بیست و ششمین جشنواره فیلم‌های صامت پردنونه، گفتگوی اختصاصی با دیوید رابینسن، نقد فیلم‌های ایرانی "اقلیما"، "از دوردست" و "جلیقه"، نقد خوانندگان، مطلبی به بهانه چاپ کتاب "حقیقت سینما و سینما حقیقت" در ادامه منعکس شده است.

مطلبی به بهانه برگزاری کارگاه مستند گزارشی، گزارش فیلم‌های در حال اکران شامل "عاشق"، "توفیق اجباری" و فروش فیلم‌ها، جامپ کات، نامه‌ها، فرهنگ بازیگران ایرانی، معرفی و نقد کتاب و مروری بر شماره 59 و 60 ماهنامه فیلم در دی و بهمن 66 به کار این شماره پایان می دهد.

سیصد و هفتاد و سومین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم" ویژه بهمن ماه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و سردبیری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 132 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.