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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۱۰

محصول ذرت مناطق جنوبی استان کرمان توافقی خریداری می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تعاون روستایی منطقه جنوب استان از خرید توافقی محصول ذرت مناطق جنوبی استان کرمان در جهت حمایت از کشاورزان خبر داد.

حسین محمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این طرح که برای حمایت از ذرت کاران استان کرمان انجام می شود هزار و 500 تن از این محصول از کشاورزان خریداری خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون هر کیلوگرم ذرت با رطوبت 14 درصد، 255 تومان خریداری می شود.

محمدی از ذرت کاران خواست محصول خود را به چهار مرکز خرید ذرت در شهرستان های جیرفت، رودبار، کهنوج و قلعه گنج تحویل دهند.

وی از نصب و راه اندازی دو ایستگاه ذرت خشک کن در شهرستان های قلعه گنج و رودبار با سرمایه گذاری دو میلیارد و 300 میلیون ریال توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: این دستگاه ها قادر هستند هر ساعت 10 تن ذرت را خشک کنند.


کد مطلب 627653

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