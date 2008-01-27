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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

اتحادیه مراکز قرآنی استان کرمان تشکیل شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقران سازمان تبلیغات اسلامی کرمان از تشکیل اتحادیه مراکز قرآنی این استان خبر داد.

حسین کافی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان کرمان 58 مرکز قرآنی به ثبت رسیده و مجوز فعالیت دریافت کرده اند که هم اکنون در اتحادیه مراکز قرآنی استان کرمان عضو هستند.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل این اتحادیه در راستای ساماندهی به مراکز قرآنی در استان صورت پذیرفته است.

کافی زاده یادآور شد: با تشکیل این اتحادیه، کلیه فعالیتهای قرآنی در استان به وسیله موسسات قرآنی انجام خواهد شد و این تشکل بازوی اجرای فعالیتهای قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود.

وی عنوان کرد: هدف از این اقدام، هماهنگی مجامع قرآنی و برنامه های آموزشی و تبلیغاتی این مراکز در سطح استان است.

کد مطلب 627655

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