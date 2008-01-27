جیم لوب در گفتگو با مهر : تلاش برای حذف حماس اشتباه است / آمریکا توان حل مناقشه خاورمیانه را ندارد

جیم لوب تحلیلگر اینترپرس سرویس در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره اوضاع غزه گفت: دلایل وضعیت نامساعد در نوارغزه این است که اسرائیل این منطقه را محصور کرده و این مسئله سبب به وجود آمدن وضعیت وحشتناک در بین ساکنان فلسطینی آن شده است.

وی در این ارتباط که وضعیت در غزه الان به نفع چه کسی است؟ گفت: بدون شک مردم غزه بزرگترین بازنده این بحران هستند؛ اما مخالفین آتش بس در طرف اسرائیلی و مخالفین همکاری با حماس برای ورود به گفتگوهای صلح در طرف فلسطینی (فتح) بیشترین سود را می برند.

جیم لوب در ادامه افزود: در طرف فتح کسانی هستند که تصور می کنند تداوم وضعیت کنونی در نوار غره ممکن است حمایت های مردمی از حماس را سست و از بین ببرد، پس به این وضعیت راضی هستند.

این تحلیلگر خبرگزاری اینترپرس همچنین ارتباط بین این مشکلات درغزه با نشست کنفرانس آناپولیس و سفر جرج بوش به خاورمیانه را این گونه بیان می کند: من فکر می کنم که تا اندازه ای بین دو رویداد ارتباط غیر مستقیم وجود دارد. سفر بوش قطعاً تقویت کننده موضع سیاسی ابومازن و اولمرت بود و هر دو آنها را تشویق کرد تا پیش از رفتن بوش از کاخ سفید در چارچوب یک توافق صلح نهایی به توافق برسند، اما بوش ابداً هیچ چیزی که کمک حال اوضاع در نوار غزه باشد، ارائه نداد و تا زمانی که حماس به طور مستقیم و غیر مستقیم از برخی از برنامه ها در گفتگوهای صلح حذف گردد به اوضاع کمکی نخواهد شد .

این متخصص مسائل خاورمیانه گفت: بر اساس نظر بیشتر ناظران ارشد، کلید پیشرفت در چگونگی همکاری با حماس است.

وی همچنین در خصوص توانایی دولت فعلی آمریکا برای پایان دادن به مناقشات گفت: من فکر نمی کنم بوش خود توانایی حل مناقشه را داشته باشد. در منظر کلی به خاطر اینکه او حاضر نیست تا فشاری جدی بر اسرائیل برای کوتاه آمدن و یا در رابطه با مسائل موقت از جمله شهرکها و پست های بازرسی یا در خصوص مسئله مهم "وضعیت نهایی" و همین طور بیت المقدس و زمین در برابر صلح وارد کند در نتیجه امید بوش برای یک توافق بستگی به تمایل خود اسرائیل برای امتیاز دهی در لحظه ای خاص دارد و که نقیض آن دیده می شود.

از سوی دیگر تاکنون کوتاهی اولمرت در اتخاذ اقدامی محکم در ارتباط با پست های بازرسی غیر قانونی که از سوی بوش درخواست شده، نشانگر فقدان حسن نیت است و روشن است که کابینه اسرائیل که ائتلافی از احزاب مختلف است شدیداً در این ارتباط دچار اختلاف شده است.