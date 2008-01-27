ارکستر سمفونیک تهران نماد موسیقی کلاسیک در ایران است

منوچهر صهبایی با اعلام این خبر در خصوص پذیرفتن رهبری ارکستر سمفونیک تهران به خبرنگار مهر گفت : سر و سامان دادن ارکستر سمفونیک تهران بستگی به نوع همکاری و حسن نیت مسئولان و مدیر مرکز موسیقی وزارت ارشاد و اعضای شورای ارکستر سمفونیک دارد . در واقع ، ارکستر سمفونیک تهران با حسن نیت و همدلی دو طرفه به نتیجه می رسد.

وی درخصوص برنامه آینده ارکسترسمفونیک تهران گفت : ارکستر سمفونیک تهران نیاز به تغییر و تحولات بسیاری در ساختار ارکستر دارد و برای رسیدن به این منظور قصد دارم با در اختیار گرفتن بودجه مناسب برخی از سازهای ارکستر را تعویض و سازهای نو خریداری کنیم چرا که سازهای این ارکستر دچار پوسیدگی شده اند.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران در ادامه خاطرنشان کرد : یکی دیگر از مشکلات ارکستر سمفونیک تهران عدم نظم وترتیب و حضور به موقع نوازنده ها بر سر تمرین است که هرچه زودتر باید این مشکل با یک برنامه ریزی مناسب سرو سامان گیرد. از سوی دیگر، درنظر دارم آزمونی از اعضای فعلی و جدید ارکستر سمفونیک بگیرم تا میزان توانایی ها آنها را بسنجم و به نقاط ضعف و قوت ارکستر پی ببرم.

صهبایی در پایان افزود : همه ما می دانیم که ارکستر سمفونیک تهران که به نوعی نماد موسیقی کلاسیک در ایران است در شرایط مناسبی به سر نمی برد و تمام تلاش من این است که ثمره سال ها تحصیل و کسب تجربه دراین حوزه را در جهت ارتقاء سطح کیفی به کار ببندم .