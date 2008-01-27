دولت باید در ارتباط با عدم اجرای پوشش بیمه همگانی پاسخگو باشد

محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در لایحه بودجه 86 پوشش بیمه همگانی تمامی آحاد جامعه مورد تاکید قرار گرفته بود اما در طول سال جاری اقدامی در این خصوص انجام نشد.

وی تصریح کرد: دولت اعتباری برای پوشش بیمه همگانی تامین نکرده است و در چنین شرایطی به طور حتم پوشش همگانی تمامی مردم امکان پذیر نخواهد بود.

عباسپور به پیشنهادات نمایندگان مجلس جهت پوشش بیمه همگانی تمامی مردم اشاره کرد و افزود: پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده تا از طریق اعتبارات تامین اجتماعی نسبت به پوشش بیمه همگانی تمامی آحاد جامعه اقدام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در شرایطی که در اصل 29 قانون اساسی به صراحت تاکید شده که تمامی آحاد جامعه باید تحت پوشش بیمه همگانی قرار گیرند و همچنین رئیس جمهور نیز بر این امر تاکید دارد بنابراین انتظار می رود اعتبار لازم برای اجرای چنین طرحی نیز از سوی دولت تامین شود.