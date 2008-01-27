غیبت دانشگاه آزاد، نفت را به نیمه نهایی لیگ برتر ووشو رساند

به گزارش خبرنگار مهر ، دور برگشت این رقابتها در گروه نخست در حالی روز گذشته در سالن خانه تکواندو برگزار شد که دیدار دو تیم نفت تهران و دانشگاه آزاد که می توانست یک مبارزه جذاب و دیدنی بین نفرات ملی پوش دو تیم باشد برگزار نشد.

دانشگاه آزاد به دلیل تکمیل نکردن مدارک باوجود اخطارهای مکرر سازمان لیگ برای مسابقات این هفته ابتدا اجازه وزنکشی پیدا نکرد ولی زمانی که مجددا" مسئولان به این اجازه وزنکش دادند اعضای این تیم از وزنکشی خودداری کردند.

نتایج کامل هفته اول و دوم دور برگشت گروه یک وهفته سوم دور برگشت گروه دو این مسابقات که روز شنبه ششم بهمن ماه در خانه تکواندو برگزار شد به این شرح است:

گروه یک (هفته اول دور برگشت):

* سامان مسکن شاهین شهر اصفهان6 – هیات ووشو زنجان 4

* شرکت هواپیمایی بال گستر4 – پوشینه بافت قزوین 6

گروه یک (هفته دوم دور برگشت):

*شرکت هواپیمایی بال گستر4- هیات ووشوی زنجان 6

*پوشینه بافت قزوین7 - سامان مسکن شاهین شهر اصفهان 3



گروه دو (هفته سوم دور برگشت)

*دانشگاه آزاد اسلامی 0 – نفت تهران 10

*شرکت گاز آذربایجان شرقی0 – هیات ووشوی کرمان 10

جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر ووشو

گروه یک: 1- پوشینه بافت قزوین با 5 برد و یک مساوی 2- سامان مسکن شاهین شهر اصفهان با 4 برد ، یک مساوی و یک باخت 3- هیئت ووشوی زنجان با 3 برد و 3 باخت 4- شرکت هواپیمایی بال گستر مازندران با یک برد و 5 باخت 5- مجتمع ورزشی جوانه با 4 باخت(به علت انصراف ازمسابقات حذف شد)

گروه 2: 1-نفت با 5 برد و یک مساوی 2-دانشگاه آزاد با 4 برد ، یک مساوی و یک باخت 3-هیات ووشوی کرمان با 2 برد و 4 باخت 4 شرکت گاز آذربایجان شرقی با 6 باخت.

