مخالفت اسلام آباد با عملیات نظامی آمریکا در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : درخواست برای ماموریت "سیا" در مناطق قبیله نشین پاکستان که القاعده حضور چشمگیری در آنها دارد در سفر "مایک مک کونل" رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا و ژنرال "مایکل هایدن" رئیس سیا، به پاکستان که در تاریخ 9 ژانویه (19 دی) انجام شد، مطرح شده بود.

به نوشته این روزنامه، اما "پرویز مشرف" رئیس جمهور پاکستان نه تنها با حضور ماموران سیا در مناطق قبیله نشین این کشور مخالفت کرد، بلکه با همکاری نیروهای آمریکایی با نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق ذکر شده نیز مخالف بود.

بر اساس اعلام مقامهای آمریکایی، پاکستان با وجود مخالفت با این پیشنهاد آمریکا، درباره همکاریهای دیگری با نیروهای آمریکایی از جمله افزایش تعداد پروازهای هواپیماهای تجسسی و یافتن راه های مناسب برای سرعت بخشیدن در امر جمع آوری اطلاعات درباره قبایل شورشی پاکستان موافقت کرد.

اما با وجود مخالفت مقامهای اسلام آباد با هرگونه مداخله نظامی واشنگتن در پاکستان،"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 5 دی، بر آمادگی کشورش برای اعزام نیرو به مرزهای پاکستان با افغانستان تاکید کرد.

در همین رابطه چند روز قبل نیز، "پرویز مشرف" در گفتگو با روزنامه سنگاپوری "استریتز تایمز" گفته بود: هرگونه حضور نیروهای آمریکایی یا ائتلاف در مناطق قبیله ای در پاکستان به عنوان نقض حاکمیت این کشور در نظر گرفته خواهد شد و با آن برخورد متقابل می شود.

برهمین اساس، آمریکا از چند ماه قبل، پروژه ای را برای آماده کردن ذهن جهانیان برای حضور نظامی خود در پاکستان آغاز کرده و در این راه، گاه با بهانه قرار دادن امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان و یا فعالیت گروه های شورشی در مناطق قبیله ای پاکستان از انجام عملیات نظامی در این کشور خبر می دهد و پس از ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان در تاریخ 6 دی سال جاری، آمریکا بر شدت تبلیغات خود مبنی بر حضور نظامی در پاکستان افزوده است.