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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

هفته بیست و چهارم لیگ برتر؛

آستون ویلا مقابل بلکبرن متوقف شد

آستون ویلا مقابل بلکبرن متوقف شد

تنها دیدار برگزار شده از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان با تساوی تیم های آستون ویلا - بلکبرن همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آستون ویلا شب گذشته درحالی که با پیروزی مقابل میهمان خود می توانست بالاتراز اورتون در رده چهارم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر قرار بگیرد ، به نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک دست نیافت.

روکه سانتا کروز ابتدا در دقیقه 67 تیم بلکبرن را پیش انداخت اما اشلی یانگ در دقیقه 73 بازی را به تساوی کشید تا آستون ویلا دست کم از یک شکست خانگی نجات پیدا کند.

آستون ویلا با 41 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال انگلستان قرار دارد و بلکبرن با 38 امتیاز هشتم است. ادامه رقابت های هفته بیست و چهارم طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.

کد مطلب 627677

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