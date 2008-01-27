حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی ملجس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمیسیون فرهنگی سعی دارد کاهش بودجه دستگاه‌ را ارتقاء بخشیده و جابجایی اعتبارات صورت دهد، اظهار داشت: دستگاه‌های فرهنگی بسیاری بوده اند که رشد قابل توجهی داشته اند.

وی تصریح کرد: از دولت انتظار می رفت با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت بخش فرهنگی کشور که یک نگاه کارشناسی گرایانه جامع به این موضوع داشتند، در عرصه هایی که امکان تلاش فرهنگی و نیاز فرهنگی بیشتر است، شاهد برنامه ای برای جهش این بخش باشیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در بعضی بخشها که مربوط به دولت است مانند سازمان میراث فرهنگی و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشترین افزایش بودجه را داده تا موجب افزایش بودجه فرهنگی شود، یاد آور شد: این نگاه، نگاه جامعی نیست، اگرچه با افزایش بودجه برخی از بخشهای دولتی موافق هستیم، اما دولت که با نظارت کلی، بودجه را تصویب می کند باید توزیع مناسب و متناسبی انجام دهد و با توجه به برنامه چهارم وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص شده و برخی از دستگاه‌های فرهنگی رشد کمی پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های فرهنگی در صورتی می توانند برنامه های خود را گسترش دهند که بودجه مناسب با توجه به تنوع مسئولیتها و گستره آنها اختصاص داده شود، افزود: فعالیت در عرصه های فرهنگی و ورود به عرصه های جدید بدون بودجه امکانپذیر نخواهد بود و نهادهای فرهنگی نمی توانند تغییر و تحولی نسبت به برنامه های خود داشته باشند.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی با تأکید بر اینکه کاهش بودجه سازمان تبلیغات اسلامی این سازمان را با مشکلات جدی مواجه می کند، گفت: با توجه به مسئولیتهایی که سازمان در نهضت قرآن آموزی، گسترش برنامه های نرم افزاری، فرهنگی، ارتقاء هیئتهای مذهبی و دیگر مسئولیتها در حوزه های دیگر دارد اگر بودجه کافی نداشته باشد ضربه بزرگی خواهد خورد.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌ها نباید همه فعالیتهای خود را منوط به بودجه بدانند و باید از مدیریت خردمندانه در پیشبرد اهداف جامعه کمک کنند، اظهار داشت: بودجه یک بعد است و همه مشکلات با بودجه حل نمی شود، اما رکن لازم است و دستگاه‌های فرهنگی باید با برنامه ریزی، بهره وری را افزایش دهند و بالا برند.