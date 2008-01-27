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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۲

بررسی معضل زندانیان دیه در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور

بررسی معضل زندانیان دیه در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور

معاون ستاد دیه کشور گفت: در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور مشکلات مربوط به زندانیان دیه و عدم همکاری راهنمایی و رانندگی در توقف خودرهای فاقد بیمه نامه مطرح و بررسی شد.

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دیدار گزارشی از معضلات و مشکلاتی که زندانیان دیه با آن مواجه هستند به معاون اجرایی رئیس جمهور ارائه و تقاضا شد تا دولت مساعدت بیشتری در ارتباط با کمک به این زندانیان داشته باشد.

وی تصریح کرد: عدم همکاری راهنمایی و رانندگی در توقیف خودروهای فاقد بیمه نامه نیز در این جلسه مطرح و بنا شد از طرق مختلف مذاکراتی با سردار رویانیان صورت گیرد تا در این مقوله جدی تر وارد عمل شوند.

معاون ستاد دیه کشور خاطر نشان کرد: بنا شد چنین جلساتی برای حل ریشه ای این معضل اجتماعی ادامه داشته باشد. 

وی همچنین بررسی راهکارهای آموزش همگانی در ارتباط با پوشش بیمه ای را یکی از دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و افزود: در این نشست، مباحثی در ارتباط با راهکارهای آموزش همگانی ، اجرای درست قوانین در همه سطوح جامعه و کاهش سوانح و تصادفات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 627686

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