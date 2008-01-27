مستمری مددجویان کمیته امداد سال آینده افزایش نمی یابد

معاون برنامه ریزی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: برای افزایش میزان مستمری مددجویان تحت پوشش در سال آینده با کسری اعتبار زیادی مواجه هستیم و در صورت عدم تخصیص بودجه لازم، مبلغ مستمری افزایش پیدا نمی کند.