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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۲

در صورت عدم تخصیص اعتبار لازم؛

مستمری مددجویان کمیته امداد سال آینده افزایش نمی یابد

مستمری مددجویان کمیته امداد سال آینده افزایش نمی یابد

معاون برنامه ریزی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: برای افزایش میزان مستمری مددجویان تحت پوشش در سال آینده با کسری اعتبار زیادی مواجه هستیم و در صورت عدم تخصیص بودجه لازم، مبلغ مستمری افزایش پیدا نمی کند.

محمد حسینی فشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد افزود: دو نوع پیشنهاد در این خصوص ارائه شده است اول اینکه میزان مستمری ها براساس قانون برنامه چهارم توسعه 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود که در این صورت با 527 میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه می شویم.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد دیگر نیز افزایش مستمری ها براساس افزایش نرخ تورم معادل 17 درصد در سال آینده است که با توجه به این امر نیز در صورت اجرا با 136 میلیارد تومان کمبود بودجه روبرو خواهیم بود.

معاون برنامه ریزی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی تاکید کرد: برای افزایش میزان مستمری های مددجویان در سال آینده باید بودجه مورد نیاز آن تامین شود درغیر اینصورت نمی توان افزایشی در مبلغ مستمری خانواده های تحت پوشش ایجاد کرد.
کد مطلب 627687

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