امروز تاسوعاست روز سنا ، امروز مردي از قبيله آفتاب به فرات رفته تا آب را معنا كند ، امروز چشمان كودكان كربلا به انتظار آب است و دلهايشان خونين از فراق عمو ، امروز مردانگي در دستان بريده ابولفضل العباس جان گرفت .غيرت و شهامت تفسير شد.

امروز سراسر كشور و جاي جاي ايران اسلامي ، مانند ديگر كشورهاي مسلمان به ياد مظلوميت حسين (ع) و ياران باوفايش به سوگ نشسته است . امروز روزي است كه نوحه سرايان از وفاداري قمر بني هاشم سخن مي گويند، امروز نهم ماه محرم است ، امروز شيعيان حسين (ع) با برپايي مراسم ويژه نوحه خواني و مرثيه سرايي و راه اندازي دسته هاي سينه زني و زنجير زني روز تاسوعاي حسيني و ياد و خاطره علمدار كربلا را زنده نگه ميدارند.

امروز نوجوانان و جوانان به ياد سقاي تشنه لبان ، سقا شده اند و آب را به سوز ناله ها واشك هاي دوستدارن قمر بني هاشم شرمنده كرده اند و صحنه هاي شورانگيزي از عشق خود به مولاي شهيدان آفريدند .

امروز ايرانيان در قالب دسته ها و هيات هاي عزاداري كه همه به نام شهداي كربلا مزين است در سطح شهرها و روستاها بر سر و سينه مي زنند ؛ دسته ها و هيات هاي عزاداري يكي پس از ديگري از كوچه ها و معابر شهر گذر مي كنند و صداي طبل ها و زنجير زني و سينه زني هيات هاي عزاداري كوچه ها را پر كرده است.

ديوارهاي شهر كاملا سياه پوش است و در هر كوي و برزني پرچم هاي عزا برافراشته شده است .

گروهي عزاداري مي كنند و عده اي مشغول تهيه نذري هستند و گروهي هم از عزاداران حسين (ع) پذيرايي مي كنند ؛ به راستي اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست .