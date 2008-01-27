عباسپور به مهر خبر داد: 70 پیشنهاد کمیسیون آموزش برای لایحه بودجه / 2 تبصره برای بودجه پژوهش

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشنهادات کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص لایحه بودجه 87 گفت: مهمترین پیشنهاد کمیسیون درباره بودجه سال آینده دانشگاهها ملی شدن بودجه تملک دارایی تمامی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور است. دریافت این بودجه بر اساس آنچه در لایحه آمده باید توسط استانداریها توزیع شود.

وی اضافه کرد: همچنین این روش بودجه بندی باعث می شود از اختیارات دانشگاهها مطابق با هیئت امنایی بودن و ماده 44 قانون اساسی کاهش یابد. از این رو کمیسیون آموزش در تلاش برای افزایش بر اختیارات دانشگاهها است در زمینه بودجه است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در لایحه بودجه سال آینده هیچ تکلیفی برای شرکتها و بانکهای دولتی مبنی بر اختصاص یک درصد اعتبارات به پژوهش مشخص نشده است تا دستگاهها مکلف به اجرای این امر شوند. همچنین اثری از بند واو تبصره 9 نیز مبنی بر اختصاص این درصد به تحقیقات در لایحه سال آینده نیست.

وی افزود: بر این اساس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 2 تبصره را به این منظور در پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق ارائه داده است که در صورت تصویب و اجرایی شدن، اعتبارات پژوهشی از یک هزار و 600 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان و معادل با حدود 5/1 درصد از تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر، از کل پیشنهادات نمایندگان درباره لایحه بودجه سال 87 کل کشور 70 پیشنهاد مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات می شود.