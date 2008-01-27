  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۲۷

عباسپور به مهر خبر داد: 70 پیشنهاد کمیسیون آموزش برای لایحه بودجه / 2 تبصره برای بودجه پژوهش

عباسپور به مهر خبر داد: 70 پیشنهاد کمیسیون آموزش برای لایحه بودجه / 2 تبصره برای بودجه پژوهش

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه 70 پیشنهاد از سوی این کمیسیون برای لایحه بودجه 87 ارائه شده است، گفت: مهمترین پیشنهادات کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه بودجه سال 87 دانشگاهها، ملی شدن اعتبارات عمرانی دانشگاهها در راستای افزایش هیئت امنایی شدن آنهاست.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشنهادات کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص لایحه بودجه 87 گفت: مهمترین پیشنهاد کمیسیون درباره بودجه سال آینده دانشگاهها ملی شدن بودجه تملک دارایی تمامی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور است. دریافت این بودجه بر اساس آنچه در لایحه آمده باید توسط استانداریها توزیع شود.

وی اضافه کرد: همچنین این روش بودجه بندی باعث می شود از اختیارات دانشگاهها مطابق با هیئت امنایی بودن و ماده 44 قانون اساسی کاهش یابد. از این رو کمیسیون آموزش در تلاش برای افزایش بر اختیارات دانشگاهها است در زمینه بودجه است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در لایحه بودجه سال آینده هیچ تکلیفی برای شرکتها و بانکهای دولتی مبنی بر اختصاص یک درصد اعتبارات به پژوهش مشخص نشده است تا دستگاهها مکلف به اجرای این امر شوند. همچنین اثری از بند واو تبصره 9 نیز مبنی بر اختصاص این درصد به تحقیقات در لایحه سال آینده نیست.

وی افزود: بر این اساس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 2 تبصره را به این منظور در پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق ارائه داده است که در صورت تصویب و اجرایی شدن، اعتبارات پژوهشی از یک هزار و 600 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان و معادل با حدود 5/1 درصد از تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر، از کل پیشنهادات نمایندگان درباره لایحه بودجه سال 87 کل کشور 70 پیشنهاد مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات می شود.
کد مطلب 627692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها