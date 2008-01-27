سویا دیدار جنجالی را با پیروزی پشت سر گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سویا شب گذشته در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لالیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود اوساسونا به برتری رسید. برای میزبان پولسن(55) و فابیانو(90 - پنالتی) گلزنی کردند درحالی که تک گل اوساسونا توسط سولا در دقیقه 69 به ثمر رسید.

در این دیدار پربرخورد، خوزتسکو و گارسیا درلحظات پایانی از تیم اوساسونا اخراج شدند و این در حالی است که بازیکنان دو تیم 11 بار کارت زرد از داور مسابقه دریافت کردند. در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر پیگیری می شود:

* دپورتیوو - وایادولید

* اسپانیول - رئال بتیس

* مورسیا - لوانته

* راسینگ سانتاندر - رئال زاراگوزا

* رکرتیوو هوئلوا - ختافه

* والنسیا - آلمریا

* اتلتیک بیلبائو - بارسلونا

* مایورکا - آتلتیکو مادرید

* رئال مادرید - ویارئال

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 50 امتیاز

2- بارسلونا 43 امتیاز

3- ویارئال 38 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 37 امیتاز

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18- رئال مورسیا 22 امتیاز

190 دپورتیوو لاکرونا 17 امتیاز

20- لوانته 9 امتیاز