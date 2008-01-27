سویا دیدار جنجالی را با پیروزی پشت سر گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سویا شب گذشته در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لالیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود اوساسونا به برتری رسید. برای میزبان پولسن(55) و فابیانو(90 - پنالتی) گلزنی کردند درحالی که تک گل اوساسونا توسط سولا در دقیقه 69 به ثمر رسید.
در این دیدار پربرخورد، خوزتسکو و گارسیا درلحظات پایانی از تیم اوساسونا اخراج شدند و این در حالی است که بازیکنان دو تیم 11 بار کارت زرد از داور مسابقه دریافت کردند. در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر پیگیری می شود:
* دپورتیوو - وایادولید
* اسپانیول - رئال بتیس
* مورسیا - لوانته
* راسینگ سانتاندر - رئال زاراگوزا
* رکرتیوو هوئلوا - ختافه
* والنسیا - آلمریا
* اتلتیک بیلبائو - بارسلونا
* مایورکا - آتلتیکو مادرید
* رئال مادرید - ویارئال
جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 50 امتیاز
2- بارسلونا 43 امتیاز
3- ویارئال 38 امتیاز
4- آتلتیکو مادرید 37 امیتاز
...........................
18- رئال مورسیا 22 امتیاز
190 دپورتیوو لاکرونا 17 امتیاز
20- لوانته 9 امتیاز
نظر شما