نوسازی ناوگان جاده ای استان تهران شتاب گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان تهران، علیرضا ولی گفت: از سال 78 نوسازی ناوگان جاده ای توسط سازمان حمل ونقل و پایانه ها با هدف کاهش عمر ناوگان، افزایش کیفیت ناوگان، ارتقا، سطح خدمات دهی، افزایش ضریب ایمنی ناوگان، افزایش ضریب اشغال صندلی شروع شده و تداوم داشته است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران اظهار داشت: استان تهران یکی از استانهای پیشرو در نوسازی ناوگان در سطح کشور بوده است که حدود 70 درصد از ناوگان این استان را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی در 9 ماهه ابتدای سالجاری تعداد 550 دستگاه اتوبوس و 85 دستگاه سواری کرایه از طریق استان تهران جهت ثبت نام به شرکتهای تولید کننده خودرو معرفی شده اند و به همین میزان نیز اتوبوس فرسوده از رده خارج شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6/54 درصد افزایش داشته است.

ولی افزود: اتوبوسهای با مدل 1359 و 1360 نیز در این استان تا پایان سال از رده فعالیت خارج و دیگر مجاز به سرویس دهی بین شهری نخواهند بود.