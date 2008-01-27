تیم ملی هندبال فردا به تونس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران طبق برنامه از فردا هشتم بهمن ماه به مدت 10 روزبرای برپایی 8 جلسه تمرین و 6 بازی تدارکاتی عازم تونس خواهد شد. این تیم که خود را برای حضور در سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی در اصفهان آماده می کند در صورت حل مشکلات آب و هوایی تهران و انجام پروازهای بین المللی فردا به تونس عزیمت می کند.

18 ورزشکار شامل هانی زمانی، رسول دهقانی، مهدی بیجاری، هوشنگ کاکل وند، سید مصطفی ساداتی، سعید پورقاسمی، الله کرم استکی، بهروز نجفیان، مسعود رهنما، سعید برخورداری، فرید علیمرادی، مسعود ظهرابی، حجت راه شناس، علی ربیعی، علی تاجبخش، رحیم مومنی زاده، محمدرضا رجبی و جواد خرمی این تیم را در این اردوی برون مرزی همراهی می کنند.

یوری کلیم اف به عنوان سرمربی، علیرضا حبیبی، کیوان صادقی و محسن اخگر به عنوان مربی، جلال کوزه گری سرپرست و کامران شادان فر به عنوان فیزیوتراپ هدایت این تیم را برعهده خواهند داشت.

تیم ملی درصورت اعزام به کشور تونس 18 بهمن ماه به تهران بازگشته و از 21 بهمن ماه تا زمان آغاز رقابتها در اصفهان اردومی زند.

سیزدهمین دوره رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا وانتخابی جام جهانی از 27 بهمن ماه به مدت ده روز و با حضور 10 تیم در اصفهان برگزار خواهد شد.