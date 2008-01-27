"زن سبز رنگ مریخی" و نگاه تمسخر آمیز رسانه های انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر مریخ نورد روح در روزهای پایانی سال گذشته تصاویری را به زمین ارسال کرد که به تازگی در سایتهای مختلف منتشر شده و تعجب محافل علمی و کیهان شناسی را برانگیخته است.

در این تصاویر که احتمالا حاصل یک بازتابش نوری است به نظر می رسد زنی با لباس سبز رنگ در حالی که دست خود را بلند کرده است، روی تپه ای در دور دست نشسته است.

ناسا دو کاوشگر دوقلوی "روح" و "فرصت" را در سال 2004 در راستای دستیابی به اهداف ماموریت "مارس اکسپلورر" به مریخ فرستاد. این دو کاوشگر از آن زمان تاکنون در خاک سیاره سرخ به کاوش می پردازند و تصاویر 360 درجه ای را در تائید کاوشهای خود به زمین ارسال می کنند و به همین منظور در روزهای آخر سال گذشته، کاوشگر روح این تصاویر شگفت انگیز را به زمین فرستاد.

بحثها و اختلاف نظرهای زیادی در خصوص این تصاویر در سایتهای مختلف منتشر شده است که هریک از آنها در تلاشند تا توضیحی منطقی برای تصویر زن سبز رنگی که روی تپه ای نشسته است، پیدا کنند.

در این راستا دو روزنامه انگلیسی "دیلی میل" و "تایمز" به بررسی این پدیده ، البته از دیدگاه تمسخرآمیز و با این نگاه که سرانجام کاوشگر روح موفق شده است حیات را در مریخ پیدا کند، پرداخته اند.

دیلی میل در این خصوص نوشته است: "این تصاویر مربوط به زنی است که یک بازوی خود را بالا آورده است."

روزنامه تایمز هم توضیح داده است: "این عکس بن لادن است که در فاصله 300 میلیون مایلی زمین مخفی شده است!"

این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این تصاویر در اثر یک تاثیر ساده بصری است که برپایه سایه روشن استوار شده است. در حقیقت کاوشگر اروپایی مارس اکسپرس که از مدار مریخ به کاوش در این سیاره می پردازد نیز سال گذشته توانسته بود، روی صخره های یکی از کوههای سطح سیاره سرخ، تصویر چهره زنی را پیدا کند.

تفاسیر سایتهای خبری و روزنامه ها در این خصوص در شرایطی انجام می شود که تاکنون آژانس فضایی آمریکا هیچ اظهار نظری در توضیح این تصاویر ارائه نکرده است.

به اعتقاد دانشمندان ناسا، کاوشگر روح تغییراتی را روی صخره هایی پیدا کرده است که نشان می دهند هنوز در سیاره سرخ آب وجود دارد. در حقیقت این تصاویر می توانند حاصل انعکاس نور روی آب باشد.

براساس اطلاعات جمع آوری شده در سالهای اخیر، آب می تواند ترکیبات سنگهای مریخ را تغییر داده باشد.

به گزارش مهر ، اولین روباتهایی که به مریخ اعزام شدند Viking 1 و Viking 2 بودند که در سال 1976 قدم به خاک مریخ گذاشتند و برای اولین بار به دنبال اشکال حیات ابتدایی روی این سیاره گشتند که این کاوش تاکنون بدون موفقیت بوده است.

اما اکنون با انتشار این تصاویر این سوال در ذهن بسیاری از مردم دنیا شکل می گیرد که "آیا واقعا انسانهای سبز رنگ مریخی وجود دارند؟!"