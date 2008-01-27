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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۱

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صابر امامی خواستار کناره گیری از ریاست کمیته علمی شعر فجر شد

صابر امامی خواستار کناره گیری از ریاست کمیته علمی شعر فجر شد

دکتر صابر امامی با تأکید بر اعلام شفاهی استعفای خود از ریاست کمیته علمی دومین جشنواره بین المللی شعر فجر علت این استعفا را مشغله کاری ناشی از نامزد شدن در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست.

صابر امامی در گفتگو با خبرنگار مهر از کناره گیری اش از مسئولیت کمیته داوران شعر فجر امسال خبر داد و گفت : مصطفی محدثی خراسانی (سردبیر فصلنامه تخصصی شعر) به نیابت از من در نشست شورای سیاستگذاری شعر فجر شرکت می کند.

وی در توضیح این اقدام افزود : من به دلیل مشغله کاری ناشی از کاندیداتوری از حوزه انتخابیه مرند در انتخابات مجلس توان ادامه همکاری با جشنواره شعر فجر را ندارم که این را به دوستان اجرایی جشنواره هم منتقل کرده ام.

امامی با تاکید بر استعفای شفاهی اش از کمیته علمی و با بیان اینکه هنوز جواب مثبتی به این درخواست داده نشده ابراز امیدواری کرد با استعفایش موافقت شود.

 محمود سالاری - دبیر اجرایی جشنواره - از این امر اظهار بی اطلاعی کرد.

 مصطفی محدثی خراسانی نیز درباره این ماجرا به مهر گفت : ابلاغ مشخصی برای ریاست کمیته علمی به من نشده است اما به دلیل مشغله کاری صابر امامی، وی همه کارها را به من سپرده است.

این شاعر افزود : در حال حاضر تمام کارهای مربوط به کمیته علمی و هماهنگیهای داوریها را انجام می دهم اما به هر حال این امور به اسم دبیر کمیته (صابر امامی) انجام می شود.

محمود اکرامی فر - دبیر جشنواره - نیز کناره گیری امامی را رد کرد و گفت : سمت ریاست وی بر کمیته علمی همچنان به قوت خود باقی است و استعفایی هم به من نداده است اما با نظر او مصطفی محدثی امور مربوط به این بخش را پیگیری می کند.

کد مطلب 627710

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