هدفم حضور در رقابتهای جهانی ژاپن است / در رقابتهای انتخابی تیم ملی شرکت می کنم

وی که با خبرنگار مهرگفتگو می کرد ادامه داد: من تاکنون سه مدال برنز از رقابتهای جهانی در دوره های قبل کسب کرده ام و قصد دارم برای کسب چهارمین مدال هرچه در توان دارم به کار گیرم که اولین گام دراین راه حضور دررقابتهای انتخابی تیم ملی است.

بهنام فر درمورد آسیب دیدگی دست خود گفت: مدتی است که گچ دستم را بازکرده وهمراه با اعضای تیم کاراته نابینانان تمرین می کنم وشرایط بدنی مناسبی برای حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی دارم به هرحال باید برای رسیدن به اهداف بزرگ بسیاری از سختی ها را به جان خرید.

وی درجواب این سئوال که آیا لازم است درمرحله اول نفرات ملی پوش دررقابتهای انتخابی تیم ملی شرکت کنند پاسخ داد: وضعیت هدایت تیم ملی مشخص نیست اینکه رئیس آینده با کادر فعلی کار می کند یا خیر خیلی زود مشخص می شود در حال حاضرکادرفنی چنین نظری دارد و من که در تمام سالهای حضور درتیم ملی بدون دیدارهای انتخابی به تیم ملی راه پیدا نکرده ام در این دوره هم چنین خواهد شد.

این عضوبا تجربه تیم ملی درپایان گفت: قرار بود دست آسیب دیده خود را برای بهبودی نهایی جراحی کنم ولی به دلیل حضور در رقابتهای انتخابی این کار را به تاخیر انداختم و بعد از مذاکره با رئیس جدید فدراسیون کاراته در این مورد تصمیم خواهم گرفت.

رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته 10 و11 بهمن ماه در قم برگزار خواهد شد.