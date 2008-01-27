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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۵

هفتمین کنفرانس جامعه بین‌المللی مطالعات ایرانی برگزار می‌شود

هفتمین کنفرانس جامعه بین‌المللی مطالعات ایرانی برگزار می‌شود

هفتمین کنفرانس دوسالانه جامعه بین المللی مطالعات ایرانی که در کانادا برگزار می‌شود مقاله می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس توسط جامعه بین المللی مطالعات ایرانی در تاریخ 31 آگوست 2008(9 شهریور 1387) در تورنتو کانادا برگزار می‌شود.

با توجه به اینکه امسال چهلمین سال تأسیس این مؤسسه است برنامه هایی نیز برای بزرگداشت این مناسبت تدارک دیده شده است.

زمان ارسال مقاله به این کنفرانس 15 فوریه 2008 (26 بهمن 1386) است. علاقمندان به شرکت در هفتمین کنفرانس دوسالانه جامعه بین المللی مطالعات ایرانی در صورت پذیرفته شدن مقالاتشان باید ابتدا عضو ISIS (جامعه بین المللی مطالعات ایرانی) شوند و سپس برای شرکت در کنفرانس ثبت نام کنند.

کد مطلب 627719

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