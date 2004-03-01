به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري قطر از بغداد، شوراي حكومت انتقالي عراق در مورد مواد قانون اساسي دولت عراق در دوران انتقالي شامل جزئيات انتقال قدرت به عراقي ها در پايان ژوئن(9 تير83) به توافق دست يافت.

قانون اساسي موقت عراق، اسلام را به عنوان دين رسمي كشور و اصل فدراليسم را براي منطقه كردستان در شمال عراق تصويب كرد و نيز نظام فدراليسم را براي تمام استان ها فراهم كرده است.

انتفاض قنبرنماينده كنگره ملي عراق گفت: در پيش نويس قانون اساسي موقت عراق، اسلام به عنوان يكي از منابع قانونگذاري تصويب شد. به گفته وي، دراين پيش نويس به اقليت كرد اجازه داده شده تا زمان تشكيل حكومت منتخب دايمي عراق، خودمختاري خود را حفظ كنند.

در مورد اين مسائل ريشه اي اختلافاتي ميان اسلام گراها و نمايندگان گروه هاي لائيك در شوراي حكومت انتقالي به ويژه در مورد اسلام بروز كرده بود.

اسلامگراها خواستار تصويب ماده اي بودند مبني بر اينكه اسلام منبع اساسي قانونگذاري باشد، درحالي كه لائيك ها خواستار اين بودند كه اسلام يكي از منابع قانونگذاري باشد نه منبع اساسي .

در قانون اساسي موقت عراق ، اسلام به عنوان دين اكثريت ملت عراق مورد تاكيد قرار گرفته و از حكومت چند حزبي فراگير حمايت شده است.

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