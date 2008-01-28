به گزارش خبرنگار مهر، نادر ابراهیمی نویسنده باسابقه کتابهای کودک و نوجوان و بزرگسال، فیلمساز، ترانه سرا، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس در 70 سالگی در بستر بیماری است اما خوشبختانه بیماری اش رو به بهبود است.

نشست نقد و بررسی کتاب "بر جاده های آبی سرخ" که به تازگی از سوی نشر روزبهان منتشر شده، در واقع مراسم کوچکی برای بزرگداشت نادر ابراهیمی و صحبت پیرامون تلاشهای وی در طول سالها فعالیت فرهنگی و ادبی است.

در این مراسم شکور لطفی درباره جنبه پژوهشگری و تالیفات ابراهیمی در حوزه کودک نوجوان، پدرام اکبری درباره فعالیتهای او در دو حوزه ادبیات کودک و سینما و رضا رئیسی و احمد شاکری نیز درباره کتاب "بر جاده های آبی سرخ" صحبت می کنند.

پیامهای عبدالعلی دستغیب و امین فقیری نیز در این نشست قرائت می شود.