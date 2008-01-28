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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

نشست نقد "بر جاده‌های آبی سرخ" نادر ابراهیمی در مهر

نشست نقد "بر جاده‌های آبی سرخ" نادر ابراهیمی در مهر

رونمایی و نقد کتاب "بر جاده های آبی سرخ" نوشته نادر ابراهیمی با حضور شکور لطفی، پدرام اکبری، رضا رئیسی، احمد شاکری و خانواده وی سه شنبه 9 بهمن در خبرگزاری مهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ابراهیمی نویسنده باسابقه کتابهای کودک و نوجوان و بزرگسال، فیلمساز، ترانه سرا، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس در 70 سالگی در بستر بیماری است اما خوشبختانه بیماری اش رو به بهبود است. 

نشست نقد و بررسی کتاب "بر جاده های آبی سرخ" که به تازگی از سوی نشر روزبهان منتشر شده، در واقع مراسم کوچکی برای بزرگداشت نادر ابراهیمی و صحبت پیرامون تلاشهای وی در طول سالها فعالیت فرهنگی و ادبی است.

در این مراسم شکور لطفی درباره جنبه پژوهشگری و تالیفات ابراهیمی در حوزه کودک نوجوان، پدرام اکبری درباره فعالیتهای او در دو حوزه ادبیات کودک و سینما و رضا رئیسی و احمد شاکری نیز درباره کتاب "بر جاده های آبی سرخ" صحبت می کنند.

پیامهای عبدالعلی دستغیب و امین فقیری نیز در این نشست قرائت می شود.

کد مطلب 627721

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