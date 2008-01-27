سقوط ماهواره جاسوسی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات آمریکایی اظهار داشتند که این ماهواره جاسوسی بسیار بزرگ که 10 تن وزن دارد از کنترل خارج شده است و بین ماههای فوریه تا مارس به زمین سقوط می کند. به گفته این مقامات این ماهواره جاسوسی می تواند محتوی مواد خطرناکی باشد.

در این خصوص گوردن جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا توضیح داد: "آژانسهای مربوطه درحال کنترل اوضاع هستند. ماهواره های زیادی در مدت سالهای گذشته از مدار خود خارج شده و سقوط کرده اند. ما تمام گزینه های ممکن را برای به حداقل رساندن درصد حوادث احتمالی در دست بررسی قرار داده ایم."

براساس گزارش روزنامه گاردین، پیش از این در سال 1979 یک وسیله حمل و نقل فضایی خارج از کنترل قرار گرفت. این وسیله فضایی در حقیقت "اسکای لب"، ایستگاه فضایی به وزن 78 تن بود که از مدار خود خارج شد و تکه های آن در اقیانوس هند و در منطقه ای دور از غرب استرالیا سقوط کرد.

در سال 2000 مهندسان ناسا موفق شدند 17 تن از رصدخانه Compton Gamma Ray را که در یک منطقه دور افتاده در اقیانوس آرام سقوط کرده بود در مدت دو ماموریت کنترل کنند.

همچنین برخی از دانشمندان ناسا در سال 2002 اعلام کرده اند که تکه های یک ماهواره علمی که در لحظه برخورد با اتمسفر به زمین سقوط کرده بود را در منطقه ای واقع در خلیج فارس پیدا کرده اند.