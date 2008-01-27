دامهای استان کرمان برعلیه "تب مالت" واکسینه شدند

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در راستای طرح توسعه خدمات بهداشتی و درمانی دامهای مناطق روستایی و عشایری موضوع خرید خدمات از بخش خصوصی، اداره کل دامپزشکی تاکنون واکسناسیون یک میلیون و 571 هزار راس گوسفند، بز و 107 هزار و 900 راس گاو و گوساله بر علیه بیماری " تب مالت" را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

وی تصریح کرد: تاکنون 60 درصد این اهداف محقق شده که این امر گامی بزرگ در جهت کنترل و پیشگیری از این بیماری که از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است در استان کرمان برداشته شده است.

زید آبادی گفت: با کنترل و مراقبت فعال از بیماری تب مالت در جامعه دامی می توان از خسارات جبران ناپذیری که در جامعه انسانی رخ می دهد، پیشگیری کرد.

وی یادآور شد: در سه ماه گذشته بخشی از واکسیناسیون بر علیه بیماری های هاری، تب برفکی، گوسفند و گاو و تست سل به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

زید آبادی عنوان کرد: اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 600 میلیون تومان برای پیشگیری از این بیماری های دامی تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.



