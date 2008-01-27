ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دستیاری دندانپزشکی در 12 اردیبهشت ماه سال 87 طبق قوانین و مقررات موجود در دفترچه راهنما برگزار خواهد شد و داوطلبان می توانند با تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام و ورود به سایت اینترنتی، مشخصات خود را وارد کنند.

آدرسهای اینترنتی ثبت نام نیز http://dme.hbi.ir/sanjesh ، http://sanjesh.mohme.gov.ir و http://dme.hbi.ir/dandan است.

نتایج اولیه (نمرات خام) پس از سه هفته از زمان آزمون در اردیبهشت ماه سال آینده به صورت اینترنتی اعلام خواهد شد. درمرحله دوم نیز اسامی واجدین شرایط پذیرش با در نظرگرفتن سه برابر ظرفیت پذیرش در سهمیه از طریق اینترنت اعلام و این افراد در این مرحله موظف به ارائه مستندات لازم جهت پذیرش در سهمیه مربوطه بر اساس دستور العمل های آتی خواهند بود.

در مرحله سوم کارنامه حاوی نمره و رتبه هر فرد از طریق اینترنت دراختیار داوطلبان قرار می گیرد . داوطلب در صورتی که واجد شرایط پذیرش باشد مجاز به انتخاب حداکثر یکصد رشته – محل مورد علاقه خود بوده و در فرم انتخاب رشته - محل که در سایت اینترنتی مربوطه همراه کارنامه به وی ارائه می شود، به ترتیب اولویت درج می کند.

داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاهها و یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، حداکثر تا 100 رشته – محل انتخاب کند. درصورتیکه داوطلب هیچیک از 100 رشته – محل را انتخاب نکرده باشد، واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

آزمون کتبی به طور همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مشهد و همدان برگزار می شود و کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت سال آینده در محل یکی از دانشگاههای ذکر شده توزیع خواهد شد.