  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

لیگ فوتبال فرانسه ؛

نانسی متوقف شد / بوردو در یک قدمی لیون

نانسی متوقف شد / بوردو در یک قدمی لیون

هفته بیست و سوم رقابت های باشگاهی فوتبال فرانسه دیشب با برگزاری هشت دیدار برگزار شد که در مهم ترین دیدار تیم فوتبال نانسی در خانه اوسر متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نانسی دیشب با نتیجه تساوی بدون گل در خانه اوسر متوقف شد تا بخت قهرمانی این تیم در این فصل از رقابت ها بیش از پیش کاهش پیدا کند.

تیم های لیون و بوردو هم در چارچوب این رقابت ها امشب به مصاف حریفان خود می روند و این در حالی است که این دو تیم رقابت تنگاتنگی برای کسب عنوان قهرمانی این فصل از رقابت ها دارند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* لیل صفر - پاریسن ژرمن صفر
* لومان یک - موناکو صفر
* لانس 2 - استراسبورگ 2
* مارسی 6 - کان یک
* متز یک- رن یک
* سوشو یک - والنسین صفر
* تولوز یک - نیس یک

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:
* لوران- بوردو
* سنت اتین - لیون

جدول رده بندی :
1- لیون 45 امتیاز
2- بوردو 42
3- نانسی 38 امتیاز(یک بازی بیشتر)
4- نیس 36 امتیاز
.........................
18- اوسر 25 امتیاز
19- سوشو 20 امتیاز
20- متز 8 امتیاز

کد مطلب 627727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها