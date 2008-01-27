نانسی متوقف شد / بوردو در یک قدمی لیون

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نانسی دیشب با نتیجه تساوی بدون گل در خانه اوسر متوقف شد تا بخت قهرمانی این تیم در این فصل از رقابت ها بیش از پیش کاهش پیدا کند.

تیم های لیون و بوردو هم در چارچوب این رقابت ها امشب به مصاف حریفان خود می روند و این در حالی است که این دو تیم رقابت تنگاتنگی برای کسب عنوان قهرمانی این فصل از رقابت ها دارند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* لیل صفر - پاریسن ژرمن صفر

* لومان یک - موناکو صفر

* لانس 2 - استراسبورگ 2

* مارسی 6 - کان یک

* متز یک- رن یک

* سوشو یک - والنسین صفر

* تولوز یک - نیس یک

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* لوران- بوردو

* سنت اتین - لیون

جدول رده بندی :

1- لیون 45 امتیاز

2- بوردو 42

3- نانسی 38 امتیاز(یک بازی بیشتر)

4- نیس 36 امتیاز

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18- اوسر 25 امتیاز

19- سوشو 20 امتیاز

20- متز 8 امتیاز