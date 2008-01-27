جشنواره فیلم ساندنس "یخزده" شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد در مراسم اختتامیه جشنواره امسال که شب گذشته در پارک سیتی ایالت یوتا برگزار شد، فیلم کمدی جدی "خل‌بازی" ساخته جاناتان لیواین درباره یک نوجوان موادفروش نیز جایزه فیلم برگزیده تماشاگران بخش مسابقه داستانی فیلم‌های آمریکایی را برد.





کورتنی هانت با "رود یخزده" جایزه بزرگ بخش داستانی ساندنس را برد

در بخش مسابقه مستند ساندنس ویژه فیلم‌های آمریکایی فیلم Trouble the Water به کارگردانی تیا لسین و کارل دیل که روایتی شخصی از بقا در حین و پس از حادثه کاتریناست، جایزه بزرگ هیئت داوران را به خود اختصاص داد و جایزه فیلم برگزیده تماشاگران این بخش به "دشت‌های سوخت" به کارگردانی جاش تیکل درباره وابستگی آمریکا به نفت رسید.

در بخش مسابقه داستانی سینمای جهان، جایزه بزرگ هیئت داوران به "شاه پینگ پنگ" ینس یانسون سوئدی تعلق گرفت. فیلم درباره یک نوجوان نادیده گرفته شده است که آرامش را در پینگ پنگ پیدا می‌کند. در این بخش فیلم اردنی "خلبان ابورائد" درباره دربان یک فرودگاه که با داستان‌هایی خیالی بچه‌های فقیر محله را سرگرم می‌کند، برنده جایزه فیلم برگزیده تماشاگران شد.

فیلم بریتانیایی "مرد روی سیم" به کارگردانی جیمز مارشال هر دو جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه فیلم برگزیده تماشاگران بخش مسابقه مستند سینمای جهان ساندنس را از آن خود کرد. این فیلم درباره فیلیپ پتی فرانسوی است که سال 1974 در برنامه‌ای نمایشی حدود یکساعت روی یک سیم بین برج‌های تازه احداث شده تجارت جهانی در نیویورک راه رفت.

جایزه کارگردانی بخش داستانی ویژه فیلم‌های آمریکایی به لنس همر برای فیلم Ballast‌ رسید که مطالعه‌ای پرشور درباره یک پسربچه 12 ساله در منطقه فقیر می‌سی‌سی‌پی دلتا است. در بخش مستند ویژه فیلم‌های آمریکایی، نانت برستین برای فیلم "نوجوان آمریکایی" که درباره چند بچه دبیرستانی در ایالت ایندیاناست، برنده جایزه شد.

در بخش داستانی سینمای جهان، آنا ملیکیان برای کارگردانی فیلم "پری دریایی" که روایتی مدرن از قصه پریان معروف است، جایزه را برد و در بخش مستند سینمای جهان جایزه کارگردانی از آن نینو کرتاژه برای فیلم "دوراکووو: دهکده احمق‌ها" شد که درباره جذب نیروهای جوان برای رسیدن به اهداف ناسیونالیستی راستگرایانه است.

الکس ریورا و دیوید ریکر برای فیلم شبه افسانه علمی Sleep Dealer برنده جایزه فیلمنامه‌نویسی والدو سالت و جایزه آلفرد پی. اسلون به ارزش 20 هزار دلار شدند و جایزه بهترین فیلمنامه یک اثر بین‌المللی را فیلم فرانسوی "همیشه می‌خواستم یک گنگستر باشم" برد که درباره خلافکارانی است که با سرقت از مردم زندگی خود را می‌گذرانند.

در بخش داستانی ویژه فیلم‌های آمریکایی جایزه بهترین تدوین به جو بینی برای "رومن پولانسکی: تحت تعقیب و دلخواه" به کارگردانی ماریانا زنوویچ رسید که درباره زندگی جنجالی پولانسکی است و رسوایی اخلاقی اوست و جایزه بهترین تدوین بخش داستانی سینمای جهان نیز به ایرنا دال برای The Art Star and the Sudanese Twins تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلمبرداری نیز در چهار بخش به این شرح اعلام شد: در بخش داستانی ویژه فیلم‌های آمریکایی لول کراولی برای Ballast؛ در بخش مستند ویژه فیلم‌های آمریکایی فیلیپ هانت و استیون سربیگ برای "پتی اسمیت: رویای زندگی"؛ در بخش داستانی سینمای جهان آسکیلد ویک ادواردسن برای "شاه پینگ پنگ" و در بخش مستند سینمای جهان ال مسد برای Recycle.

بیست و هفتمین جشنواره فیلم ساندنس از 17 ژانویه 2008 (27 دی) با نمایش فیلم کمدی "در بروژ" با بازی رالف فاینس و کالین فارل در پارک سیتی ایالت یوتا آغاز شد و امروز یکشنبه 27 ژانویه (هفتم بهمن) به پایان می‌رسد. امسال در 10 روز 122 فیلم بلند از 25 کشور در ساندنس به نمایش درآمد.

این جشنواره را رابرت ردفورد بازیگر و کارگردان مطرح آمریکایی راه‌اندازی کرد و اکنون به مکانی مهم برای فیلمسازان و بازیگران کمتر شناخته‌شده و مستقل تبدیل شده است.