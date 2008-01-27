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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۷

معاون وزیر ارشاد:

135 پروژه عمرانی وزارت ارشاد در سفرهای استانی افتتاح شد

135 پروژه عمرانی وزارت ارشاد در سفرهای استانی افتتاح شد

معاون اداری و مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: 135 پروژه عمرانی این وزارتخانه در سفرهای استانی هیئت دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دلشادی با اشاره به وضعیت فعلی ساختار نیروهای انسانی این وزارتخانه گفت: در سالهای گذشته از لحاظ ساختار نیروی انسانی توجه خاصی صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های عمرانی که در این دولت افتتاح شده اکثراً پروژه هایی بوده که طی 11 تا 15 سال هیچ فعالیت عمرانی برای ساخت و ساز آنها انجام نشده بود.

معاون وزیر ارشاد در ادامه هدف از برگزاری همایش مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایشگاه عملکرد دوسالانه این وزارت را ارزیابی عملکرد استانها عنوان کرد.

دلشادی گفت: در این همایش همچنین مشکلات استانها با حضور دیگر معاونین وزیر بررسی خواهد شد. سه اداره کل برتر هم در این همایش باتوجه به شاخصهای تعریف شده معرفی می شود.

کد مطلب 627729

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