135 پروژه عمرانی وزارت ارشاد در سفرهای استانی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دلشادی با اشاره به وضعیت فعلی ساختار نیروهای انسانی این وزارتخانه گفت: در سالهای گذشته از لحاظ ساختار نیروی انسانی توجه خاصی صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های عمرانی که در این دولت افتتاح شده اکثراً پروژه هایی بوده که طی 11 تا 15 سال هیچ فعالیت عمرانی برای ساخت و ساز آنها انجام نشده بود.

معاون وزیر ارشاد در ادامه هدف از برگزاری همایش مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایشگاه عملکرد دوسالانه این وزارت را ارزیابی عملکرد استانها عنوان کرد.

دلشادی گفت: در این همایش همچنین مشکلات استانها با حضور دیگر معاونین وزیر بررسی خواهد شد. سه اداره کل برتر هم در این همایش باتوجه به شاخصهای تعریف شده معرفی می شود.