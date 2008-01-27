135 پروژه عمرانی وزارت ارشاد در سفرهای استانی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دلشادی با اشاره به وضعیت فعلی ساختار نیروهای انسانی این وزارتخانه گفت: در سالهای گذشته از لحاظ ساختار نیروی انسانی توجه خاصی صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پروژه های عمرانی که در این دولت افتتاح شده اکثراً پروژه هایی بوده که طی 11 تا 15 سال هیچ فعالیت عمرانی برای ساخت و ساز آنها انجام نشده بود.
معاون وزیر ارشاد در ادامه هدف از برگزاری همایش مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایشگاه عملکرد دوسالانه این وزارت را ارزیابی عملکرد استانها عنوان کرد.
دلشادی گفت: در این همایش همچنین مشکلات استانها با حضور دیگر معاونین وزیر بررسی خواهد شد. سه اداره کل برتر هم در این همایش باتوجه به شاخصهای تعریف شده معرفی می شود.
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