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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

استفاده تبلیغاتی از ایام دهه فجر ممنوع است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دهه فجر استان کرمان از برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان انتخاباتی از مراسم دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی صدفی صبح امروز در نشست مطبوعاتی در خانه مطبوعات کرمان گفت: با توجه به قرار گرفتن در ایام ماه محرم برای حفظ حرمت این ایام جشن های دهه فجر به مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب و بررسی تاثیر نهضت عاشورایی بر پیروزی انقلاب اختصاص یافته است.

صدفی گفت: برای گرامیداشت 30 سال پیروزی انقلاب در سال آینده ستاد گرامی داشت سالگرد 30 سال پیروزی انقلاب از 23 بهمن امسال در کرمان تشکیل خواهد شد.

وی از تشکیل 29 ستاد تخصصی برای انجام 380 عنوان برنامه در مراکز شهرستانهای استان کرمان و سازماندهی چهار هزار و 200 کمیته روستایی خبر داد و گفت: کمیته اقلیتهای مذهبی نیز برای مراسم های زرتشتیان تشکیل شده است.

صدفی گفت: در حاشیه برگزاری مراسم امسال که از 12 بهمن آغاز می شود نمایشگاه آثار و اسناد انقلاب اسلامی و همایش های بزرگ مردمی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برپا شدن نمایشگاه بزرگ قرآن در کرمان در حسینه ثارالله کرمان گفت: مراسم امسال با سخنرانی وزیر کشور در روز 22 بهمن پایان می یابد.

 

  

کد مطلب 627732

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