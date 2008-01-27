ابوالحسن وحیدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در درگز افزود: 42 هزار و 500 نفر در درگز واجد شرایط رای دادن هستند که نسبت زنان و مردان تقریبا برابر است و در کل حوزه 49 صندوق رای آماده رای گیری است.

فرماندار درگز گفت: در حوزه انتخابیه درگز به جز مرکز شهرستان حوزه های فرعی چاپشلو، لطف آباد و نوخندان نیز وجود دارد.

وی اظهار داشت: هیئت های اجرایی طبق برنامه زمان بندی انتخابات، موضوع صلاحیت کاندیداها را بررسی کردند که طبق روال قانونی به کاندیداها ابلاغ شده و افراد احراز صلاحیت نشده در حال سیر مراحل قانونی و اعلام شکایت خود به هیات نظارت جهت بازبینی آراء هستند.

وحیدی تصریح کرد: در انتخابات هشتمین دوره مجلس کاندیداهای مختلف با سلایق مختلف اقدام به ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود در این دوره از انتخابات با حضور چشمگیر مردم روبرو باشیم.







