اتحادیه اروپا از احتمال پخش فیلم موهن به قرآن در هلند اظهار نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، لوک فرایدن وزیر دادگستری لوکزامبورگ با اشاره به اینکه آزادی بیان مطلق نیست، تصریح کرد: با پخش این فیلم شاهد واکنشهای بسیاری از سوی جهان اسلام خواهیم بود.

از آنجا که تاکنون کسی حتی پیش پرده این فیلم را تماشا نکرده است، مسلمانان از این امر واهمه دارند که این فیلم سوزاندن یا پاره کردن نسخه ای از قرآن را به تصویر بکشد.

یکی از مسئولان اروپا که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: این کار تکرار همان چیزی است که از بحران کاریکاتورهای اهانت آمیز در دانمارک اتفاق افتاد .

بر اساس گزارش روزنامه الشرق الاوسط، وایلدرز سازنده فیلم اعلام کرده که قرار است که این فیلم در ماه مارس نشان داده شود. در این فیلم تصویری از قرآن کریم، سپس صفحات قرآن را باز می کند تا اعدام در کشورهای اسلامی را مشاهده کند.

این سیاستمدار افراطی اظهار داشت: هر کس این فیلم را مشاهده کند از من ناراحت و خشمگین نمی شود، بلکه از کسانی که این اقدامات را انجام داده اند خشمگین خواهد شد.

این در حالی است که دولت هلند به گریت وایلدرز هشدار داده در این شرایط باید مخفی شود و یا کشورش را به خاطر عواقب پخش فیلم اهانت آمیز به قرآن ترک کند.

همچنین رسانه های گروهی هلند از گفتگوی بین مسئولان امنیتی و سیاستمدار افراطی هلند خبر دادند.

پیتر بالکنننده نخست وزیر هلند در نشست خبری در شهر لاهه هلند به خودداری دعوت کرد و گفت: هلندیها دارای آزادی بیان، دین و اعتقادات هستند و ضمن آن به یکدیگر احترام می گذارند و تسامح دارند.