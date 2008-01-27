عدم ثبات در بازار زعفران کیفیت محصول را کاهش می دهد

غلامحسین میری در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: در سال جاری نیز به همین دلیل افزایش قیمت، زعفرانکاران محصولات خود را نفروخته اند .

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد اظهار داشت: قیمت زعفران در حدود 250 تا 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده در حالیکه کشاورزان آماده فروش آن به قیمت مناسب هستند و احتکاری صورت نگرفته است .

وی اظهار داشت: با وضعیت بازار زعفران ایران، اسپانیا نه تنها می تواند به میزان 35 تن تولید در سال برسد که پیش بینی می شود بیشتر از میزان نیز تولید کند .

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد تصریح کرد: متهم کردن بخش خصوصی توسط دولت در زمینه افزایش قیمت زعفران یعنی دادن فرصت به کشورهای رقیب که در نهایت می تواند بازار جهانی زعفران را نیز از دست ایران خارج کند .

وی آینده بازارعفران ایران را غیر قابل پیش بینی ارزیابی کرد و گفت: وضعیت بازار این محصول در شرایط کنونی مبهم است و با نوسانات قیمت، صادرات آن نیز در پرده ای از ابهام قرار دارد .

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد اظهار داشت زعفران به هیچ وجه به صورت فله ای یا تقلبی صادر نمی شود و واسطه ها برای کسب سود، پیاز زعفران را قاچاق می کنند که این امر نیز در صورت استمرار محصول بومی زعفران را از دست ایران خارج خواهد کرد.