شروع پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر عزیز حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: "مجوز راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه محقق اردبیلی از معاونت فناوری وزارت علوم اخذ شده و بر این اساس اولین مرکز رشد در استان اردبیل با همکاری استانداری اردبیل راه اندازی شده است."
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: "مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری استانداری در خارج از دانشگاه و در ساحتمان سازمان مدیریت سابق راه اندازی شده است."
دکتر حبیبی بیشتر تقاضا جهت استقرار در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی را مربوط به زمینه فناوری اطلاعات و حوزه کشاورزی اعلام کرد.
وی با بیان اینکه مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی دی ماه سال جاری راه اندازی شده است، گفت: "پذیرش هسته های فناور آغاز شده است."
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: "در جریان دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری مطرح شد که مرکز رشد تا پایان سال 88 به پارک علم و فناوری تبدیل شود."
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