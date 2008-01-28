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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شروع پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی

شروع پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی به گفته رئیس این دانشگاه آغاز شد.

دکتر عزیز حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: "مجوز راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه محقق اردبیلی از معاونت فناوری وزارت علوم اخذ شده و بر این اساس اولین مرکز رشد در استان اردبیل با همکاری استانداری اردبیل راه اندازی شده است."

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: "مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری استانداری در خارج از دانشگاه و در ساحتمان سازمان مدیریت سابق راه اندازی شده است."

دکتر حبیبی بیشتر تقاضا جهت استقرار در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی را مربوط به زمینه فناوری اطلاعات و حوزه کشاورزی اعلام کرد.  

وی با بیان اینکه مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی دی ماه سال جاری راه اندازی شده است، گفت: "پذیرش هسته های فناور آغاز شده است."

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: "در جریان دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری مطرح شد که مرکز رشد تا پایان سال 88 به پارک علم و فناوری تبدیل شود."

کد مطلب 627759

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