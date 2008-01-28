ابراز احساسات موجب افزایش طول عمر می شود

به گزارش خبرنگار مهربه نقل از رویترز، در گذشته تصور می شد قدرت شخصیت در بیان نکردن احساسات و سرکوب آنهاست. اما تحقیقات اخیر این نظریه را رد کرده است.

تحقیقات نشان می دهد ، در روابط سالم خانواده ها ، افراد احساسات خود را به راحتی بیان می کنند و با تخلیه روحی و احساسی از نظر جسمی هم در وضعیت بهتری به سر می برند و عمر طولانی تری دارند.

بنابر همین گزارش ، بررسی های انجام شده بر روی 192 زوج به مدت 17 سال نشان داد همسرانی که موقع رنجش و دلخوری خشم خود را به شیوه ای منطقی ابراز می کنند و در مورد ناراحتی هایشان با یکدیگر صحبت می کنند بیشتر از افرادی که هیچ شکایت و انتقادی نمی کنند عمر می کنند.

به عبارت دیگر افراد درون گرا و خودخور دو برابر کمتر از افرادی که احساسات خود را نشان می دهند ، عمر می کنند.

البته قرار نیست افراد همواره احساسات منفی خود را بروز کنند بلکه بررسی ها نشان می دهد یک تشکر و قدردانی نیز در افزایش انرژیهای روحی افراد تاثیر بسزایی دارد.

