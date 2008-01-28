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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۳۰

ابراز احساسات موجب افزایش طول عمر می شود

ابراز احساسات موجب افزایش طول عمر می شود

بررسی ها نشان می دهد افرادی که در مقابل وقایع و حوادث گوناگون احساسات خود را بروز می دهند نسبت به بقیه طول عمر بیشتری دارند.

به گزارش خبرنگار مهربه نقل از رویترز، در گذشته تصور می شد قدرت شخصیت در بیان نکردن احساسات و سرکوب آنهاست. اما تحقیقات اخیر این نظریه را رد کرده است.

تحقیقات نشان می دهد ، در روابط سالم  خانواده ها ، افراد احساسات خود را به راحتی بیان می کنند و با تخلیه روحی و احساسی از نظر جسمی هم در وضعیت بهتری به سر می برند و عمر طولانی تری دارند.

بنابر همین گزارش ، بررسی های انجام شده بر روی 192 زوج به مدت 17 سال نشان داد همسرانی که موقع رنجش و دلخوری خشم خود را به شیوه ای منطقی ابراز می کنند و در مورد ناراحتی هایشان با یکدیگر صحبت می کنند بیشتر از افرادی که هیچ شکایت و انتقادی نمی کنند عمر می کنند.

به عبارت دیگر افراد درون گرا و خودخور دو برابر کمتر از افرادی که احساسات خود را نشان می دهند ، عمر می کنند.

البته قرار نیست افراد همواره احساسات منفی خود را بروز کنند بلکه بررسی ها نشان می دهد یک تشکر و قدردانی نیز در افزایش انرژیهای روحی افراد تاثیر بسزایی دارد.

کد مطلب 627760

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