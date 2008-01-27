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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

تجمع جامعه پزشکی تهران بزرگ در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و مقاومت ملت فلسطین

تجمع جامعه پزشکی تهران بزرگ در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و مقاومت ملت فلسطین

پزشکان، پیراپزشکان و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و جمعی از مدیران و مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تهران به منظور اعلام حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و مقاومت ملت فلسطین و همچنین اعتراض به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در تجمع جامعه پزشکی از ساعت 10 صبح امروز در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران آغاز شد، تجمع کنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و کشور فلسطین ، شعارهایی بر علیه رژیم غاصب صهیونیستی، استکبار جهانی آمریکا و انگلیس سر دادند.

آنان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی با این عنوان که "جنایت ددمنشانه رژیم صهیونیستی محکوم است"، "سیاست های آمریکا و اسرائیل نقض فاحش حقوق بشر است"، "چکمه صهیونیسم بر روی حلق کودکان فلسطینی است" ، نسبت به قطع آب و برق منازل مسکونی و بیمارستانها در غزه اعتراض کردند.

تجمع کنندگان همچنین حمایت استکبار جهانی از رژیم صهیونیستی را محکوم و از مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل، رسیدگی به اوضاع مردم مظلوم فلسطین به خصوص ساکنان غزه را خواستار شدند.

در تجمع جامعه پزشکی ، دکتر بهرام عین اللهی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در سخنانی خطاب به دبیر کل سازمان ملل، گفت: آقای دبیر کل آیا می دانید تاریخ در فراز و نشیب های خود و عبور جهانیان از چنگیز تا هیتلر و صدام به ما این را آموخته که ظلم و ظالم ماندگار نیست. امروز در عصر به اصطلاح تمدن و حقوق بشر شاهد بی عدالتی در جامعه بشری هستیم.

وی رژیم صهیونیستی را دارای جغرافیایی جعلی دانست و گفت: این جغرافیای جعلی در اثر تجزیه فلسطین پدید آمده است.

دکتر عین اللهی ادامه داد: آقای دبیر کل آیا اکنون می دانید که در سرزمین کوچک غزه با طول 25 مایل، رژیم صهیونیستی برق جمعیت 5/1 میلیون نفری را قطع کرده و آن سرزمین را به زندانی برای ساکنان آن تبدیل کرده؟ آیا شورای امنیت شما از این موضوع خبر ندارد؟

وی اعلام کرد: امروز جامعه پزشکان و تمامی جوامع پزشکی کشور، قطع آب، و نداشتن بهداشت عمومی را محکوم می کند و از سازمان ملل می خواهد هر چه سریعتر به وضعیت مردم غزه رسیدگی کند.

کد مطلب 627764

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